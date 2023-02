"Nevíme, na co peníze jdou." Zákaz plateb do Ruska a Běloruska chystá už třetí banka

Raiffeisenbank od středy 15. února přestává provádět odchozí platby do Ruska a Běloruska. Doposud tyto platby jen posuzovala, zda jsou v souladu s platnými sankčními předpisy. Jde už o druhou banku, která se k blokaci přidala. Od ledna neumožňuje posílat peníze do obou zemí také Moneta Money Bank. Od 1. března zastaví platby i Komerční banka. Další bankovní domy zatím platby po kontrole umožňují.

Raiffeisenbank už před pár dny napsala svým klientům, že vzhledem k vývoji situace na Ukrajině a po dalších zpřísňujících opatřeních se rozhodla ukončit od 15. února provádění plateb do Ruska a Běloruska.

"Příchozí platby bude možné přijímat v případě, že nebudou v rozporu s platnými sankčními předpisy a sankční politikou banky," napsala banka.

Mluvčí banky Tereza Kaiseršotová doplnila, že pokud bance či klientovi hrozí nějaký druh újmy nebo by banka porušila povinnost jednat obezřetně, je oprávněna pokyn ke smlouvě či platební příkaz neprovést.

U plateb do Ruska nebo Běloruska může být takovým podezřením na újmy například to, že banka nemůže ovlivnit další přeposlání peněz sankcionovaným osobám nebo jejich využití pro sankcionovaný účel, a provedením transakce by tak fakticky mohla porušit mezinárodní sankce.

Ke stejnému kroku přistoupila už na začátku roku Moneta Money Bank. "Moneta nemůže ovlivnit následnou distribuci takto zaslaných financí ani účel, pro který by tyto prostředky byly dále použity. Proto jsme se rozhodli od začátku roku přistoupit k okamžitému zastavení odchozích plateb," vysvětlila rozhodnutí banky její mluvčí Zuzana Filipová.

Dodala, že příchozí platby z Ruska a Běloruska bude banka při splnění zákonných podmínek umožňovat i nadále: "Každá příchozí platba z těchto zemí je podrobně analyzována, a proto se zpracování takovýchto plateb může zdržet. Od klientů může být u takovýchto případů vyžádána součinnost, aby bylo prověřeno, zda platba neporušuje podmínky relevantních mezinárodních sankcí," doplnila.

Od března zastavuje platby do Ruska a Běloruska také Komerční banka (KB). "S ohledem na události související s válkou na Ukrajině způsobené ruskou agresí se zapojením Běloruska se Komerční banka rozhodla s účinností od 1. března neprovádět platby do Ruska a Běloruska v jakékoliv měně, a to nad rámec zákonných sankcí. Platby do těchto zemí jsou vnímány jako mimořádné bezpečnostní riziko," uvedla banka v tiskové zprávě.

Podle zpracování plateb z uvedených zemí není rozhodnutím vedení banky dotčeno, čímž se však nevylučuje jejich nepřijetí či prodloužení jejich zpracování z důvodu jejich detailního prověřování.

Konkurence platby kontroluje

Od začátku konfliktu na Ukrajině došlo postupně k řadě omezení týkajících se platebního styku s Ruskou federací a Běloruskou republikou. Kromě zařazení konkrétních subjektů na sankční seznamy byla také řada bank vyloučena z mezinárodního platebního systému SWIFT.

Ostatní banky zatím odchozí platby do Ruska a Běloruska umožňují, ale jak shodně tvrdí, pečlivě analyzují každou odchozí platbu a řadu z nich "zastaví".

Podle neoficiálních informací jsou jich měsíčně zadávány v českých bankách tisíce.

"Od začátku ruské agrese velmi pečlivě analyzujeme každou odchozí platbu do Ruské federace z hlediska uplatňovaných mezinárodních sankcí a v řadě případů přistupujeme k blokaci konkrétních odchozích plateb," uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Konkrétní počet sdělit nechtěl. Stejný postoj zastává i ČSOB.

UniCredit Bank platby s Běloruskem nepodporuje a neprovádí v souladu s interními pravidly skupiny. Platby s Ruskem podle vyjádření mluvčího Petra Plocka uskuteční pouze ve výjimečných případech.

Po vypuknutí válečného konfliktu a následné anexi části východoukrajinského území platí zákaz příchozích a odchozích plateb také pro anektované území Krymu, Doněcka, Luhanska, Záporoží a Chersonu.

Nad rámec legislativních povinností uplatňují banky platební embargo již delší dobu i na další země, jakými jsou například Írán, Afghánistán, Súdán nebo Sýrie, Severní Korea nebo Venezuela.