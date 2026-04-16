Reklama
Reklama
Ekonomika

Piloti a personál Lufthansy a Eurowings nadále stávkují, zrušeny byly stovky letů

ČTK

Kvůli stávce v německé letecké společnosti Lufthansa byly zrušeny stovky letů. Spolu s palubním personálem opět pozastavili práci také piloti, informoval portál Tagesschau.

Airbus, Lufthansa (ilustrační foto).Foto: ČTK
Reklama

S problémy musejí počítat cestující nejen u spojů odbavovaných Luthansou, ale také její dceřinou společností CityLine. Stávka se týká i nízkonákladových aerolinek Eurowings, které Lufthansa vlastní.

Protest zasáhl především německá letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově, týká se ale i Hamburku, Hannoveru a Brém. Pražské Letiště Václava Havla na svém webu varuje před zrušenými spoji mezi Prahou, Mnichovem a Frankfurtem.

Související

Od středy je ve stávce 20 tisíc letušek a stewardů Lufthansy a její regionální společnosti CityLine. K dvoudenní stávce vyzval odborový svaz Ufo v úterý, vyjednat chce s vedením společnosti lepší pracovní podmínky pro palubní personál.

Práci od čtvrtka opět na dva dny přerušili piloti Lufthansy a také aerolinek CityLine sdružení v odborové organizaci Vereinigung Cockpit. Ti už stávkovali v pondělí a v úterý. Piloti Eurowings se ke stávce přidali v pondělí a znovu ve čtvrtek.

Reklama
Reklama

Prahy se stávka nedotkne

Pražské letiště, které vydalo varování před stávkou i pro čtvrtek, ale nakonec na svém webu žádné zrušené lety Lufthansy a Eurowings neuvádí, a to včetně linky mezi českou metropolí a Frankfurtem. Naopak na pátek Letiště Václava Havla informovalo o osmi zrušených linkách z Frankfurtu a Mnichova do Prahy a šesti spojích z Prahy do Frankfurtu a Mnichova. Odřeknuté lety do Frankfurtu a Mnichova uvádí pražské letiště také na sobotní brzké ráno.

U spojů provozovaných aerolinkami Eurowings pražské letiště žádné odřeknuté spoje neeviduje, a to ani na spoji se západoněmeckým Düsseldorfem.

Související

Spor mezi zaměstnanci a vedením společnosti se kryje s oslavami výročí stého založení Lufthansy. Svaz zastupující piloty se s vedením Lufthansy pře kvůli penzijnímu pojištění a kolektivním smlouvám, svaz zastupující palubní personál požaduje lepší pracovní podmínky. Oba svazy pak jednají o sociálním plánu pro zhruba 800 zaměstnanců divize Lufthansa CityLine, která podle plánů vedení v příštím roce ukončí provoz. Nahradí ji nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Michael Rapino, prezident a generální ředitel společnosti Live Nation Entertainment Inc. se 19. března 2026 dostavil k federálnímu soudu v New Yorku, kde se řešila kauza porušení antimonopolních zákonů.

Verdikt poroty: Live Nation a Ticketmaster mají v USA nezákonný monopol

Americký pořadatel koncertů Live Nation a jeho divize na prodej vstupenek Ticketmaster si ve Spojených státech vytvořili nezákonné monopolní postavení a účtovali hudebním fanouškům nadměrné ceny. K tomuto závěru podle tiskových agentur dospěla newyorská porota. O podobě trestu soud zatím nerozhodl.

Reklama
Jaroslava Obermaierová, Petr Oliva, Vladimír Brabec a Josef Koza v jedné z epizod seriálu Třicet případů majora Zemana. Díl nese název Hon na lišku a odehrává se v roce 1948.

Komunistická propaganda v detektivce. Seriál o majoru Zemanovi bude tématem přednášek

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Muzeem Policie ČR a Českou televizí připravil sérii přednášek věnovaných televiznímu seriálu Třicet případů majora Zemana. Historici chtějí ukázat, jak seriál dokázal na pozadí skutečných událostí propojit detektivní žánr s propagandou komunistického režimu v dobách normalizace, a analyzovat, proč stále zůstává v povědomí veřejnosti.

Reklama
Reklama
Reklama