Piloti a personál Lufthansy a Eurowings nadále stávkují, zrušeny byly stovky letů

Kvůli stávce v německé letecké společnosti Lufthansa byly zrušeny stovky letů. Spolu s palubním personálem opět pozastavili práci také piloti, informoval portál Tagesschau.
S problémy musejí počítat cestující nejen u spojů odbavovaných Luthansou, ale také její dceřinou společností CityLine. Stávka se týká i nízkonákladových aerolinek Eurowings, které Lufthansa vlastní.
Protest zasáhl především německá letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově, týká se ale i Hamburku, Hannoveru a Brém. Pražské Letiště Václava Havla na svém webu varuje před zrušenými spoji mezi Prahou, Mnichovem a Frankfurtem.
Od středy je ve stávce 20 tisíc letušek a stewardů Lufthansy a její regionální společnosti CityLine. K dvoudenní stávce vyzval odborový svaz Ufo v úterý, vyjednat chce s vedením společnosti lepší pracovní podmínky pro palubní personál.
Práci od čtvrtka opět na dva dny přerušili piloti Lufthansy a také aerolinek CityLine sdružení v odborové organizaci Vereinigung Cockpit. Ti už stávkovali v pondělí a v úterý. Piloti Eurowings se ke stávce přidali v pondělí a znovu ve čtvrtek.
Prahy se stávka nedotkne
Pražské letiště, které vydalo varování před stávkou i pro čtvrtek, ale nakonec na svém webu žádné zrušené lety Lufthansy a Eurowings neuvádí, a to včetně linky mezi českou metropolí a Frankfurtem. Naopak na pátek Letiště Václava Havla informovalo o osmi zrušených linkách z Frankfurtu a Mnichova do Prahy a šesti spojích z Prahy do Frankfurtu a Mnichova. Odřeknuté lety do Frankfurtu a Mnichova uvádí pražské letiště také na sobotní brzké ráno.
U spojů provozovaných aerolinkami Eurowings pražské letiště žádné odřeknuté spoje neeviduje, a to ani na spoji se západoněmeckým Düsseldorfem.
Spor mezi zaměstnanci a vedením společnosti se kryje s oslavami výročí stého založení Lufthansy. Svaz zastupující piloty se s vedením Lufthansy pře kvůli penzijnímu pojištění a kolektivním smlouvám, svaz zastupující palubní personál požaduje lepší pracovní podmínky. Oba svazy pak jednají o sociálním plánu pro zhruba 800 zaměstnanců divize Lufthansa CityLine, která podle plánů vedení v příštím roce ukončí provoz. Nahradí ji nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.
