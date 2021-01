Petříček jednal se startupy. Resort zahraničí může pomoct při jejich expanzi

Startupům by při expanzi pomohlo zrychlení vyřizování administrativních záležitostí, zejména co se týče zahraničních pracovníků. Ministerstvo zahraničí také může přispět informacemi například o certifikacích produktů na zahraničních trzích a o tamním regulatorním prostředí. Na briefingu po jednání s představiteli českých startupových firem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Z debaty podle Petříčka vyplynulo, že o službách, které nejen ministerstvo poskytuje, se málo ví. Resort potřebuje aktivně oslovovat začínající společnosti s tím, co pro ně může udělat, řekl. Shoda podle něj panovala na tom, že pro inovativní sektor a technologické firmy je důležité držet obraz Česka jako země, jež chce být lídrem v této oblasti. "To je téma i pro prezentaci České republiky v zahraničí, kde ministerstvo, česká centra, ambasády mohou hodně udělat pro české firmy," uvedl. Související On-line i z hůře dostupných míst: Český start-up usnadňuje bádání o kůrovci i klimatu Potřeby firem se podle Petříčka často liší, je proto třeba k nim přistupovat individuálně. "Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s dalšími partnery musí být schopno zajistit nejen podporu tradičním odvětvím, exportérům, ale i právě mladým inovativním firmám," dodal ministr. "Jedno z hlavních témat je zaměstnávání cizinců v České republice, což je velké téma. Často trvá i déle než rok zaměstnat legálně lidi ze zahraničí," uvedl Lukáš Sedláček, zakladatel Týdne inovací, startupu Poetizer a vzdělávací platformy ELAI. Dalšími body jednání byly problematika získávání víz pro zaměstnanců startupů v zahraničí, certifikace nebo GDPR. Ministerstvo podle Marka Svobody z odboru ekonomické diplomacie může firmám pomoci zprostředkováním jednání s úřady ohledně regulací v různých zemích či získáváním kontaktů přes síť zastupitelských úřadů. Související Čeští investoři postavili ve Finsku větrný park. Dodá elektřinu pro 7000 domácností Připomněl, že od loňska existuje program PROPEA na podporu ekonomických aktivit v zahraničí, který umožňuje českým společnostem na jiných trzích reagovat na situaci při koronavirové epidemii a využít služeb, které jim poskytnou místní experti s podporou zastupitelských úřadů. Dosud program fungoval v deseti zemích, například v Maroku, Japonsku, Bosně a Hercegovině nebo ve Velké Británii, letos se podle Svobody rozšíří na 18 zemí. Přes program je podle Svobody možné pomoci s regulatorními otázkami za zvýhodněnou dotovanou cenu. "Firma během certifikačního procesu, se kterým jí tam pomůže místní firma, zaplatí jen 30 procent veškerých nákladů," dodal.