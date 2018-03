Pětina lidí během půl roku změnila práci, další pětina to plánuje, ukazuje průzkum

před 8 hodinami

Praha - V uplynulých šesti měsících změnilo práci 18 procent Čechů. Další zhruba pětina lidí si novou práci buď aktivně hledá, nebo se po pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží.

Vyplývá to z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad. Nejčastěji měnili zaměstnavatele lidé pracující v hotelnictví a stravování, které jsou tradičně oborem s nejvyšší mírou fluktuace.

S nynějším zaměstnavatelem je podle průzkumu spokojeno 65 procent zaměstnanců, z toho 16 procent je velmi spokojeno. Nespokojenost vyjádřilo osm procent respondentů a velmi nespokojeno je procento.

Nezaměstnanost v Česku je v posledních měsícíh rekordně nízká, v lednu činila 3,9 procenta. Jde o nejnižší lednovou nezaměstnanost od roku 1998. Bez práce bylo zhruba 289 000 lidí, volných míst přibylo na téměř 231 000.

"Míra spokojenosti zaměstnanců odráží všeobecnou spokojenost s ekonomickým vývojem země, nicméně je za poslední čtyři roky víceméně stejná. Kdo není v práci spokojen, nemá příliš velký problém ji změnit. Nespokojenců setrvávajících tam, kde jim to nevyhovuje, není mnoho a tudíž i celková míra spokojených zaměstnanců je vyšší," uvedla marketingová manažerka české pobočky Randstadu Alžběta Honsová.

Konec prvního čtvrtletí by podle ní navíc měl být opět ve znamení vyšší poptávky po lidech a klesající nezaměstnanosti. To lidem, kteří hledají jinou práci, nahrává.

Míra fluktuace byla mírně vyšší u žen (19 procent) než u mužů (18 procent). Tradičně nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (44 procent), připadá na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a 22 procent na věkovou kategorii 25 až 34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá.

Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uvedli respondenti nespokojenost se zaměstnavatelem (26 procent), získání lepších podmínek (21 procent) a osobní důvody (21 procent).

Novou práci hledá pět procent dotazovaných a dalších 15 procent sleduje pracovní nabídky. Nové zaměstnání hledají zejména lidé z hotelnictví a stravování (45 procent), ve službách (39 procent) a z automobilového průmyslu a letectví (37 procent).

Téměř 80 procent Čechů je přesvědčeno, že pokud by si museli hledat jinou práci, najdou bez problémů srovnatelnou práci u jiného zaměstnavatele. Celých 86 procent nepochybuje, že by si našli jiné uplatnění u nového zaměstnavatele. To jsou nejvyšší čísla v rámci pravidelných čtvrtletních průzkumů Workmonitor od roku 2014, dodala Honsová.