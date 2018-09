Do Česka se přestěhuje 500 Indů. Náborový program má pomoci obsadit chybějící profese

České firmy se od začátku října mohou hlásit o kvalifikované zaměstnance z Indie. Ministerstvo tak řeší nedostatek zaměstnanců na českém trhu.

Praha - Do Česka může přijít pracovat 500 vysoce kvalifikovaných občanů Indie. Program je připraven, firmy se do projektu budou moci hlásit od 1. října. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, která proces spolu s vládou, ministerstvy a dalšími zaměstnavatelskými svazy připravila, to oznámila ve středu.

Dosud se projekt vztahoval pouze na vysoce kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, kvóta pro ukrajinské zaměstnance činila také 500 žádostí ročně. Příjem žádostí o takzvané modré nebo zaměstnanecké karty začne pro uchazeče indické státní příslušnosti zařazené do projektu od 1. října na zastupitelském úřadě v Novém Dillí.

"Nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků trápí v ČR řadu firem a podnikatelů. Jsme rádi, že po Ukrajině, Mongolsku, Filipínách a Srbsku se podařilo přispět k tomu, že do naší země mohou přijít další tolik potřebné kvalitní pracovní síly, v tomto případě z Indie," uvedl prezident konfederace Jan Wiesner. Nedostatek pracovních sil na českém trhu práce znamená podle něj ztrátu na hrubém domácím produktu (HDP) v řádu miliard korun ročně.

"Máme již 5,4 procenta neobsazených pracovních míst, do konce roku to může být až šest procent, což znamená ztrátu potenciálního HDP v řádu miliard korun ročně, ztrátu důvěry zákazníků, neplnění či zpožďování zakázek a jednou z hlavních možností, jak tomu čelit, je právě využití pracovní migrace," doplnil vedoucí tajemník konfederace Jan Zikeš.

Konfederace již zprostředkovala zjednodušené zaměstnávání zahraničních pracovníků z Ukrajiny, Srbska, Mongolska a Filipín. Lidé z těchto zemí našli pracovní uplatnění především na pozicích švadlen, šiček, řidičů MHD a autobusů, pracovníků na stavbách nebo kovodělníků. "Zájem našich podniků o nové zahraniční pracovníky neklesá," dodal Wiesner.

Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost. Podle údajů ministerstva práce je nejnižší od července 1997 a také nejmenší v celé EU. V květnu dosahovala tří procent, v létě vzrostla jen nepatrně. Zaměstnavatelé již delší dobu chtějí pracovní síly ze zahraničí. Stěžují si na to, že musí kvůli nedostatku zaměstnanců omezovat výrobu a odmítat zakázky.

Bývalá ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) dříve řekla, že v Česku pracuje asi 374 000 cizinců. Z nich kolem 280 000 pochází z EU a 94 000 ze států mimo společenství. Loni v Česku podle údajů ministerstva práce bylo 382 889 zahraničních zaměstnanců. Tři čtvrtiny z nich pocházely z EU.