Pesticidy vědci poprvé spojili s rakovinou. Pro Česko mají ale nečekanou zprávu

Vědci poprvé potvrdili souvislost mezi chemickými postřiky plodin a vznikem rakoviny u lidí. Češi však nemusí mít podle expertů strach – Česko je totiž v EU premiantem v nízkém množství pesticidů aplikovaných na hektar. Jejich spotřeba v tuzemsku navíc stále klesá. K odklonu od chemikálií vyzývá i EU, experti však varují: když budeme látky zakazovat, na ty zbývající si škůdci vytvoří rezistenci.
U chemických látek hojně používaných v zemědělství k likvidaci škůdců panuje už desítky let podezření, že mohou u lidí vyvolat rakovinu. Studie, která vyšla letos v dubnu v časopise Nature Health, silnou souvislost mezi vystavením člověka pesticidům a rizikem vzniku rakoviny potvrzuje.
Francouzští a peruánští vědci zkoumali zemědělce v Peru, kteří pracují v prostředí, v němž se pesticidy hojně vyskytují. Studie zjistila, že riziko vzniku rakoviny v těchto rurálních oblastech je o 150 procent vyšší než v zónách, kde se pesticidů používá méně.
„Je to vůbec poprvé, co se nám podařilo na celostátní úrovni prokázat souvislost mezi expozicí pesticidům a biologickými změnami, které naznačují zvýšené riziko vzniku rakoviny,“ vysvětlil Stéphane Bertani, výzkumník v oboru molekulární biologie z Francouzského národního výzkumného institutu pro udržitelný rozvoj (IRD).
Molekulární analýzy ukázaly, že pesticidy narušují procesy, které pomáhají udržovat buněčné funkce a buněčnou celistvost.
Za málo peněz hodně muziky
Pesticidy v zemědělství hojně používají i v Evropě. Je to totiž v současnosti nejefektivnější způsob regulace škodlivých organismů, jako jsou živočišní škůdci, plevele a houbové choroby plodin.
„Za relativně málo peněz udělají velkou službu. Většina alternativních nástrojů je buď nesrovnatelně dražší, nedostatečně účinná nebo by vyžadovala tak velkou pracovní náročnost, že by to fyzicky ani neměl kdo udělat,“ říká Miroslav Jursík, profesor z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, který se dlouhodobě věnuje ochraně plodin.
Při ochraně před některými škodlivými organismy pesticidy dosud nejdou nahradit, ovšem ve většině případů alternativy existují. Proč tedy Evropa tyto synteticky vyráběné chemické látky stále na plodiny aplikuje?
Pokud by se pesticidy ze dne na den zakázaly, musely by se více používat mechanické způsoby regulace plevelů, například pomocí pleček, a více využívat odrůdy, které jsou odolné vůči chorobám a škůdcům. Ty jsou však často vytvořeny genovým inženýrstvím, před nímž EU zatím spíše couvá.
Bez pesticidů hrozí výrazné zdražení
„Kdybychom tedy v současné době všechny pesticidy v Česku, potažmo EU zakázali a zbavovali se škodlivých organismů alternativními způsoby, byla by zemědělská produkce natolik drahá, že by nás dovoz ze třetích zemí, – především ze Severní a Jižní Ameriky nebo z Ukrajiny – naprosto zaplavil. České zemědělství by víceméně skončilo,“ upozorňuje Jursík.
Světové ceny zemědělské produkce podle něj navíc klesají v důsledku celosvětové nadprodukce. Největší nadprodukci přitom hlásí americký kontinent. Američtí farmáři by tak rádi obsadili evropský trh, ten asijský je totiž poměrně nestabilní.
„Nedosáhli bychom ničeho jiného, než že my bychom tady v Evropě pesticidy nepoužívali – ale používaly by se o to víc ve zbytku světa, kde by se muselo zemědělství zintenzivnit. Takže spotřeba na celém světě by zůstala víceméně stejná. Nijak bychom si nepomohli, ale byli bychom závislí na potravinách z jiných států,“ podotýká Jursík.
Zákazník chce jablko bez jediného kazu
Použití pesticidů si navíc nevědomky žádají i sami spotřebitelé, zákazníci v obchodech. Zvykli si totiž na nejvyšší kvalitu plodin.
„Zákazník chce všechno: aby jablko pěkně vypadalo i dobře chutnalo. A řetězec mu to nabídne. Ale v řadě případů jde o odrůdy, které jsou velmi vnímavé na určité choroby. Pěstitel je pěstuje jen proto, že je o ně zájem. O to více takové jablko zvyšuje spotřebu pesticidů,“ připomíná Jursík.
Dodává, že samotný zákazník tak tlačí pěstitele, aby používal chemie víc, než je potřeba. „Málokdo si při nákupu v supermarketu uvědomuje, že právě tato konkrétní odrůda vyžaduje větší ošetření než jiná, která je třeba méně barevně či chuťově atraktivní,“ konstatuje Jursík.
Intenzivní ošetření pesticidy nejvíce vyžadují podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZK) plodiny jako cukrová řepa, brambory, chmel nebo vinná réva a v rámci plodin s velkou výměrou i řepka olejka. Jde o plodiny náchylné na celou řadu škůdců. Intenzivněji se ošetřuje také ovoce.
„Vysoké nároky na pesticidy má ovoce a zelenina, naopak nejméně pesticidů se spotřebuje do obilí. Česká republika pěstuje oproti ostatním státům Evropy dominantní podíl obilnin, proto se také řadíme v rámci Evropy ke státům, které mají jednu z nejnižších spotřeb pesticidů na hektar,“ říká Miroslav Jursík.
Česko premiantem
Podle dat ÚKZK se v Česku za posledních 15 let celková spotřeba účinných látek v pesticidech snížila přibližně o 30 až 35 procent. Mezi lety 2011 a 2020 v České republice prodej pesticidů klesl nejvíce ze všech států EU, uvádí Eurostat.
Má to dva hlavní důvody: moderní přípravky jsou mnohem účinnější v menších dávkách. „Místo kilogramů na hektar stačí někdy i desítky gramů,“ vysvětluje Hrabčáková.
Za druhé, zemědělci přecházejí na takzvanou Integrovanou ochranu rostlin, kdy se chemické přípravky používají až jako poslední možnost, před postřikem má přednost například likvidace mechanická.
Dodává, že Česko aplikuje pesticidů výrazně méně než například Rakousko, které platí za vzor ekologického přístupu. Nejméně přípravků na ochranu rostlin však používají skandinávské státy.
Spotřeba pesticidů výrazně klesá
V České republice, stejně jako v každé jiné zemi EU, zemědělci smějí používat výhradně přípravky, které prošly velmi přísným procesem odborného hodnocení a dlouhého povolování.
„Každý přípravek má přesně stanovený návod k použití – to je pro zemědělce zákon. Ten říká, na jaké plodiny se smí použít, proti jakému škůdci, v jakém maximálním množství a jak často,“ říká Petra Hrabčáková, mluvčí ÚKZK.
Limity jsou podle ní nastavené s obrovskou, často až stonásobnou bezpečnostní rezervou. „To znamená, že i kdyby potravina limit mírně překročila, pro lidské zdraví to nemusí představovat okamžité riziko,“ ubezpečuje Hrabčáková.
Celá Evropa však je podle Jursíka výkladní skříní zdravých potravin. „Chtěl bych veřejnost uklidnit, v Evropě produkujeme nejbezpečnější zemědělské komodity, ze kterých se vyrábí nejbezpečnější potraviny na světě,“ vysvětluje Jursík.
Na přísnější ekologické standardy klade důraz přímo Společná zemědělská politika EU (SZP). K tomu finančně motivuje farmáře, kteří přecházejí na šetrné metody hospodaření a omezují chemickou ochranu plodin.
Evropská strategie From Farm to Fork si stanovila cíl, že se do roku 2030 sníží užívání pesticidů o 50 procent a užívání hnojiv nejméně o 20 procent. Rozloha určená pro ekologické zemědělství by měla narůst na 25 procent.
Zákazy ano, ale musí existovat účinné náhrady
V Česku, které má již tak spotřebu pesticidů jednu z nejnižší v EU, se ovšem tak tvrdému cíli agronomové brání. Námitky mají velcí zemědělci i sedláci.
„Cíle strategie jsou kontraproduktivní, protože žádné limity takto od stolu a politicky nastavované nemohou přinést nic dobrého,“ reaguje předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Je prý zapotřebí snižovat množství pesticidů, ale tvrdé návrhy mohou způsobit farmářům ekonomické ztráty, které možná nebudou schopni ustát.
Podle Šebka je třeba mít na zřeteli základní podmínku zákazů, což je dostatek náhrad, tedy látek použitelných místo pesticidů, za přijatelné ceny a s dostatečnou účinností.
„Problém je také v tom, že vývoj těchto náhrad je extrémně drahý a ani ty největší chemické firmy nemají jistotu, že náklady vynaložené na vývoj takových látek se někdy vrátí. Výsledek je pak ten, že se používá stále menší počet méně škodlivých účinných látek, ale ve velkém množství. Tím vzniká takzvaná rezistence, tedy škodlivé organismy si na tyto látky zvyknou a zemědělcům vznikají stále větší škody,“ vysvětluje Šebek.
„Počet účinných látek, které se v EU mohou používat, klesá pod kritickou mez a hrozí, že ten zbytek už nebude fungovat. Dostáváme se do jakési pasti, že budeme v restrikci příliš rychlí, podobně jako jsme byli s elektromobily,“ doplňuje Jursík.
Ani on není zastáncem dalšího omezování pesticidů v EU. Dodává, že celkově má Česká republika politiku pesticidů lehce přísnější než ostatní státy EU. Ale naprostá většina zemědělských regulí pocházejících z Bruselu platí pro všechny členské státy stejně.
Místo pesticidů roboti a vosičky
Podle Jursíkova odhadu ovšem množství používaných pesticidů bude klesat i nadále s postupujícím technologickým vývojem. Začínají se totiž vyvíjet a používat různé robotické systémy, které si poradí s plevely, a jejich použití bude v porovnání s lidskou prací levnější.
„Jak bude těchto autonomních strojů na polích přibývat, bude klesat i množství postřiků,“ je přesvědčen Jursík.
Šebek dodává, že proti škůdcům zasahují zemědělci stále častěji jinými než chemickými prostředky, například biopredátory, z nichž jsou známé třeba parazitické vosičky. Problém je ale jejich vyšší cena a také nižší účinnost.
„V praxi se tak stává, že místo jednoho postřiku ´škodlivými látkami´ musí zemědělec vyjet do polí opakovaně při aplikaci neškodlivých látek, což mimo jiné znamená vyšší náklady na pohonné hmoty a vyšší uhlíkovou stopu, a také vyšší riziko utažení půdy. Řešením je urychlit proces vývoje biopreparátů, tedy neškodlivých látek, a podpora jejich aplikace místo zemědělské chemie,“ míní Šebek.
Společná zemědělská politika
V Evropské unii tvoří jednotnou politiku v oblasti zemědělství – tzv. společnou zemědělskou politiku – několik právních předpisů. Tato politika, která byla vytvořena v roce 1962, je nejdéle fungující politikou EU.
V rámci unijního rozpočtu na období 2021–2027 na ni připadá 386,6 miliardy eur, což v přepočtu na občana EU činí přibližně 0,34 eura denně. 25 procent rozpočtu EU je vyčleněno na podporu zemědělství a rozvoje venkova.
SZP zajišťuje potravinové zabezpečení a podporuje udržitelné zemědělství a venkovské oblasti. Sestává se ze tří částí, těmi jsou: přímé platby zemědělcům, opatření ke stabilizaci trhů a podpora venkovských oblastí.
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