Penta chce do sedmi let zvýšit počet svých nemocnic na sto

před 35 minutami

V Česku, kde skupina nyní provozuje pět nemocnic, se letos uchází o další tři. Patří mezi ně Lužická nemocnice v Rumburku, Litoměřická nemocnice a Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem.

Praha - Investiční skupina Penta Investments chce v horizontu pěti až sedmi let zvýšit počet provozovaných nebo vlastněných nemocnic z nynějších 32 na zhruba stovku.

Nemocniční síť by měla ztrojnásobit tržby na miliardu eur (cca 25,3 miliardy korun). Vedle navyšování jejich počtu v Polsku nebo v Česku Penta chystá vstup do dalších zemí. Uvedl to spolumajitel Penty Jaroslav Haščák.

Penta prostřednictvím své společnosti Penta Hospitals provozuje v současnosti 32 nemocnic a 40 poliklinik na Slovensku, v Polsku a České republice. Celkově do nich investovala za posledních pěti let 150 milionů eur (3,8 miliardy korun). Byznys, který je v současnosti ztrátový, generuje tržby okolo 350 milionů eur (8,8 miliardy korun).

"Náš záměr je v horizontu pěti až sedmi let to číslo zvýšit na okolo 100 nemocnic. Nevyhneme se přitom tomu, že půjdeme ještě do jiného regionu. Nechceme to dělat hned, protože ještě nejsme personálně připraveni," uvedl Haščák s tím, že Penta bude nakupovat další nemocnice v Polsku a v Česku. Na Slovensku, kde má 17 nemocnic, již dál růst nechce.

V Česku, kde skupina nyní provozuje pět nemocnic, se letos uchází o další tři. Patří mezi ně Lužická nemocnice v Rumburku, Litoměřická nemocnice a Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem. Podle Haščáka v tuzemsku roste skupina pomalu a zřejmě se v nejbližších letech zaměří na segmenty mimo akutní lékařskou péči, tedy například na centra pro léčbu Alzheimerovy choroby nebo psychiatrické nemocnice.

Podle dalšího spolumajitele Marka Dospivy je zdravotnictví pro Pentu strategickou oblastí, které se hodlá věnovat v dlouhodobém horizontu. "Abychom mohli implementovat nejmodernější technologie nebo jednat o cenách s dodavateli, potřebujeme mít tu kritickou velikost, tedy být co největší. Zároveň chceme přitáhnout nejlepší management z Evropy. To je jediná cesta, jak uspět v konkurenci," uvedl Dospiva.

Penta nedávno dokončila výstavbu nové nemocnice ve slovenských Michalovcích a tento měsíc začne stavět nemocnici s 550 lůžky v Bratislavě. Plánuje ji otevřít v roce 2021.