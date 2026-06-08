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Ekonomika

Penny Market prodával alkohol nezletilým. Dostal maximální možnou pokutu

ČTK

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu jeden milion korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna. Obchod v sedmi případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Pokutu udělil Jihomoravský a Zlínský inspektorát, uvedl v pondělí oblastní ředitel Karel Havlíček.

Penny Market nakupování
Inspekce dlouhodobě považuje prodej alkoholu nezletilým za jedno z nejzávažnějších porušení zákona v její dozorové působnosti. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
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Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku.

„Jednalo se o tři případy prodeje vodky o objemu půl litru s obsahem alkoholu 37,5 procenta, dva případy prodeje vodky o stejném objemu s obsahem alkoholu 42 procent, jeden případ prodeje Fernetu s obsahem alkoholu 38 procent a jeden případ prodeje vína,“ uvedl Havlíček v tiskové zprávě. Řetězec prodal mladistvým alkohol v sedmi ze 14 kontrolních případů.

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Ve všech případech si prodávající vyžádali doklad totožnosti, který nakupující předložili. Nicméně jej nezkontrolovali a alkohol prodali. „Tento postup hodnotila inspekce jako lhostejný ke kontrole věku, jež spočívala v pouhém formálním splnění povinnosti bez jejího faktického naplnění,“ řekl Havlíček. Při hodnocení inspekce přihlédla i k tomu, že v šesti případech šlo o lihoviny s vysokým obsahem alkoholu a v jednom případě o víno s vyšším obsahem alkoholu.

Podle mluvčí řetězce Smutné nastala situace, kterou nelze bagatelizovat. „Naším cílem je dále podpořit důsledné a jednotné uplatňování pravidel pro ověřování věku v každodenním provozu. Při jakékoliv pochybnosti o věku zákazníka platí jednoznačný postup, tedy prodej alkoholu odmítnout,“ napsala Smutná.

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Inspekce dlouhodobě považuje prodej alkoholu nezletilým za jedno z nejzávažnějších porušení zákona v její dozorové působnosti. „Tento případ ukazuje, že ze strany prodávajících nestačí pouze formálně požádat o doklad totožnosti, ale je nutné skutečně ověřit věk zákazníka. Pokud dochází k opakovanému selhání, navíc v takto vysoké míře, nebudeme váhat ukládat sankce na samé horní hranici zákona,“ řekl Havlíček.

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