Peníze na veřejnoprávní média půjdou z rezerv. Schodek rozpočtu to nezvýší, řekl Okamura

Financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, které chce vládní koalice zavést od příštího roku, nepůjde na úkor rozpočtového schodku. V pořadu Partie televize CNN Prima News to v neděli uvedl předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Přibližně 7,8 miliardy korun chce podle něj vláda ANO, SPD a Motoristů vzít z rozpočtových rezerv. Vládní koalice pro příští rok počítá s deficitem státního rozpočtu 386 miliard korun, návrh ve čtvrtek schválili poslanci.
Poslanecká sněmovna v sobotu časně ráno po vyhroceném nočním jednání hlasy vládních poslanců poslala do druhého čtení návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Veřejnoprávní média by nově měla být financována ze státního rozpočtu.
Podle novely by ČT měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.
"Určitě to nepůjde na úkor schodku rozpočtu. Mám informace, že v rozpočtových rezervách máme určitý prostor podle toho, kdy nový systém začne fungovat. Jsme na to interně připraveni," řekl v neděli Okamura k plánovanému financování veřejnoprávních médií z rozpočtu. Podle něj už otázku řešila koaliční rada.
Plánované zrušení poplatků pro veřejnoprávní média ostře kritizuje opozice. Podle ní to zatíží státní rozpočet a financování těchto médií v konečném důsledku zaplatí daňoví poplatníci.
Opozice kritizovala také návrh státního rozpočtu pro příští rok. Vládě vytýká hlavně vysoký schodek. Bývalý premiér a nynější poslanec Petr Fiala (ODS) v neděli v Partii vládě například vyčítal, že schodek převyšuje výdaje na investice zhruba o 100 miliard korun, které podle něj stát použije na provozní výdaje.
Základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok schválila Sněmovna ve čtvrtek hlasy vládní koalice. Plánovaný schodek má proti tomu letošnímu vzrůst z 310 na 386 miliard korun. Navrhované příjmy se mají proti letošku zvýšit o 80,8 miliardy na 2,199 bilionu korun. Výdaje mají vzrůst o 156,8 miliardy na 2,585 bilionu korun. Schodek pokryje stát hlavně zvýšením státního dluhu.
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