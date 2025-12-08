Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony

"Nabídka poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce," uvedl Paramount.
Podle dříve oznámené dohody má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun, tedy 27,75 dolaru za akcii) převzít filmová studia a streamingovou divizi Warner Bros., včetně konkurenční platformy HBO Max.
Nabídka Paramountu má být financovaná úvěrem od finančních institucí Bank of America, Citi a Apollo a vlastním kapitálem. Za vlastní kapitál má podle prohlášení ručit rodina generálního ředitele Paramount Skydance Davida Ellisona a investiční společnost RedBird Capital. Vedení má podle prohlášení povinnost předložit tuto konkurenční nabídku přímo akcionářům, neboť jim pravděpodobně nebyla předložena nejvýhodnější transakce.
"Transakce Netflixu poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery nižší a nejistou hodnotu, zdlouhavý a nejistý proces schvalování regulačními orgány v několika jurisdikcích, složitou a nestabilní kombinaci kapitálu a hotovosti a vlastnictví Global Networks jako samostatné společnosti s nadměrným zadlužením, jejíž budoucí obchodní hodnota je nejistá," tvrdí Paramount.
Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.
Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixu jednomyslně schválila představenstva obou společností. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy původně odhadovaly v horizontu 12 až 18 měsíců.
Nabídka Netflixu, která oceňuje jednu akcii částkou 27,75 dolaru, představovala prémii proti ceně 24,54 dolaru, za niž se akcie Warner Bros. Discovery v tu dobu obchodovaly na burze. Převyšovala i původní nabídku Paramountu, který nabízel 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.
V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.