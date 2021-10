Panasonic ukončí v Plzni výrobu televizí, není o ně zájem. O práci přijde 1000 lidí

Japonský Panasonic v továrně v Plzni podle předsedy odborového svazu KOVO Jaroslava Součka končí s výrobou televizorů. O práci by v továrně mělo k 31. březnu 2022 přijít 900 až 1000 lidí. Souček to řekl na jednání rady svazu KOVO v Hradci Králové.

Podle předsedy podnikových odborů Jana Dvořáka přijde o práci 450 kmenových zaměstnanců, zbytek jsou agenturní pracovníci. Podle sdělení zaměstnancům je důvodem snížená poptávka po televizorech obecně, řekl Dvořák.

"Televizní trh klesá rok od roku. Čekali jsme, že to přijde, ale až v horizontu tří až pěti let, ale covid to urychlil," uvedl Dvořák. Ukončení výroby televizorů v Plzni Souček označil za strategické rozhodnutí nadnárodní firmy, v němž mohl hrát roli i současný nedostatek čipů. V továrně zůstane 300 až 370 lidí, budou vyrábět tepelná čerpadla a blu-ray přehrávače a rekordéry. Podle Dvořáka není pravděpodobné, že by firma odešla z Plzně, kde začala s výrobou televizorů před 25 lety.

Podle Dvořáka zaměstnával Panasonic v Plzni v dobách největšího rozmachu, zhruba v letech 2006 a 2007, na 7500 lidí, z toho asi 2500 kmenových zaměstnanců. Tehdy vyráběl kolem 1,5 milionu televizorů, loni asi polovinu.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech ve výroční zprávě za rok 2020 uvedla, že tržby z prodeje televizorů se na jejím obratu podílely 78 procenty. Prodej tepelných čerpadel tvořil 14 procent tržeb, videotechniky šest procent a dvě procenta firma získala z prodeje náhradních dílů a služeb.

Tržby firmy loni klesly o 26 procent na 8,98 miliardy korun, z nichž přes 99 procent pocházelo z exportu. Čistý zisk společnosti loni vzrostl na 324 milionů korun z předloňských 306 milionů korun. Loni firma v průměru zaměstnávala 819 lidí, meziročně o 89 méně.

Panasonic AVC Networks Czech otevřel továrnu na televizory v Plzni v roce 1997. Tehdy jako první silný a známý japonský investor, který otevřel dveře do ČR dalším japonským firmám. Kromě Plzně má Panasonic v ČR výrobní závod na produkci autorádií v Pardubicích.