Paliva v ČR od minulého týdne zlevnila, nafta o dvě koruny a benzin o 1,8 korun

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,23 koruny, před týdnem byl o 1,77 koruny dražší. Nafta zlevnila o 2,02 koruny na litru, v průměru stojí 38,38 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Maximální ceny pro čtvrtek ministerstvo financí stanovilo na 41,98 koruny za litr benzinu a 39,51 koruny za litr nafty.
I přes výrazné zlevnění v posledním týdnu je nyní benzin v meziročním srovnání asi o 7,60 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili zhruba o 6,30 koruny na litru méně.
Ceny paliv začaly výrazně růst po vypuknutí bojů na Blízkém východě na konci února, před konfliktem přitom mohli řidiči v ČR natankovat natural v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel za zhruba 33 korun. Ministerstvo financí od počátku dubna jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování stanovuje pro čerpací stanice maximální cenu, za kterou mohou paliva prodávat. Poprvé od počátku blízkovýchodního konfliktu se průměrné ceny paliv podle dat CCS v mezitýdenním srovnání snížily v polovině dubna, od té doby ceny převážně kolísaly.
Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 40,78 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 38,02 koruny. Naopak nejdražší benzin natankují řidiči v Jihomoravském kraji, kde litr benzinu stojí průměrně 41,56 koruny. Nejdražší nafta se tankuje v Praze, litr tam prodávají průměrně za 38,73 koruny.
Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 3. červnu 2026 (v Kč/l):
Kraj
Natural 95
Nafta
ČR
41,23
38,38
Praha
41,49
38,73
Středočeský
41,23
38,28
Jihočeský
41,07
38,25
Plzeňský
41,07
38,27
Karlovarský
40,88
38,21
Ústecký
40,78
38,02
Liberecký
41,25
38,22
Královéhradecký
41,25
38,26
Pardubický
41,33
38,39
Vysočina
41,41
38,61
Jihomoravský
41,56
38,64
Olomoucký
41,29
38,53
Zlínský
41,29
38,42
Moravskoslezský
41,27
38,42
Zdroj CCS
Mohlo by vás také zajímat: Milion pro každého důchodce. Ministryně financí Alena Schilllerová (ANO) vysvětluje, jak plánuje zbohatnutí seniorů.
Neznámé tankery potichu odvážejí část ropy uvázlé v Perském zálivu
Přes Hormuzský průliv se v posledních týdnech dostává stále více tankerů s ropou. Přesný počet je však složité určit, neboť záměrně vypínají sledovací systémy a plují mimo dosah satelitních sledovacích systémů. Ve své analýze to uvedla agentura Reuters, podle níž jde ale i tak jen o zlomek předválečných objemů a trh se do původního stavu možná už nevrátí.
Vášně kolem přehlížení Menšíka ve světě neutichají. Slavný Američan přiznal vinu
Výkony Jakuba Menšíka na pařížském Roland Garros jsou pro značnou část tenisového světa překvapením. V pátek si dvacetiletý hráč zahraje životní semifinále antukového grandslamu proti největšímu favoritovi Alexanderu Zverevovi, vášně kolem českého fenoménu přitom neutichají. S plamennou analýzou přispěchal kající se Američan Andy Roddick.
Sněmovna navrhla Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Zemana
Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují podle čtvrtečního rozhodnutí dolní komory také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.
Tohle Putina vážně bolelo. Ukrajinci v „jeho“ Petrohradě trefili nesmírně cenný cíl
Ukrajinské drony zasáhly 3. června v Kronštadtu u Petrohradu ruskou raketovou korvetu Bojkij. Plavidlo známé eskortou tankerů takzvané stínové flotily, která pomáhá Moskvě obcházet západní sankce, začalo po útoku hořet. Rozsah škod zatím nelze nezávisle ověřit.
ŽIVĚ Ukrajina zahájila se státy EU první kroky přístupového jednání, zní z Kyjeva
Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkajících se přístupových rozhovorů, napsala ve středu pozdě večer na sociální síti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024, více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a dosud je blokovalo Maďarsko.