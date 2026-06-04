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Ekonomika

Paliva v ČR od minulého týdne zlevnila, nafta o dvě koruny a benzin o 1,8 korun

ČTK

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,23 koruny, před týdnem byl o 1,77 koruny dražší. Nafta zlevnila o 2,02 koruny na litru, v průměru stojí 38,38 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

čerpací stanice, benzín, pumpa, nafta, palivo, ilustrační fotografie
Ceny paliv začaly výrazně růst po vypuknutí bojů na Blízkém východě na konci února, před konfliktem přitom mohli řidiči v ČR natankovat natural v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel za zhruba 33 korun. (Ilustrační foto)Foto: HN
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Maximální ceny pro čtvrtek ministerstvo financí stanovilo na 41,98 koruny za litr benzinu a 39,51 koruny za litr nafty.

I přes výrazné zlevnění v posledním týdnu je nyní benzin v meziročním srovnání asi o 7,60 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili zhruba o 6,30 koruny na litru méně.

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Ceny paliv začaly výrazně růst po vypuknutí bojů na Blízkém východě na konci února, před konfliktem přitom mohli řidiči v ČR natankovat natural v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel za zhruba 33 korun. Ministerstvo financí od počátku dubna jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování stanovuje pro čerpací stanice maximální cenu, za kterou mohou paliva prodávat. Poprvé od počátku blízkovýchodního konfliktu se průměrné ceny paliv podle dat CCS v mezitýdenním srovnání snížily v polovině dubna, od té doby ceny převážně kolísaly.

Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 40,78 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 38,02 koruny. Naopak nejdražší benzin natankují řidiči v Jihomoravském kraji, kde litr benzinu stojí průměrně 41,56 koruny. Nejdražší nafta se tankuje v Praze, litr tam prodávají průměrně za 38,73 koruny.

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Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 3. červnu 2026 (v Kč/l):

Kraj

Natural 95

Nafta

ČR

41,23

38,38

Praha

41,49

38,73

Středočeský

41,23

38,28

Jihočeský

41,07

38,25

Plzeňský

41,07

38,27

Karlovarský

40,88

38,21

Ústecký

40,78

38,02

Liberecký

41,25

38,22

Královéhradecký

41,25

38,26

Pardubický

41,33

38,39

Vysočina

41,41

38,61

Jihomoravský

41,56

38,64

Olomoucký

41,29

38,53

Zlínský

41,29

38,42

Moravskoslezský

41,27

38,42

Zdroj CCS

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