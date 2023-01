Paliva v Česku opět zdražila. Benzin je těsně pod 37 korunami za litr

Izraelská armáda ve čtvrtek při zásahu v Džanínu na okupovaném Západním břehu Jordánu zabila devět Palestinců, dalších 13 utrpělo zranění. Předchozí bilanci, která hovořila o čtyřech obětech, zvýšilo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Armáda se zatím k incidentu nevyjádřila.

Jednou z obětí je podle palestinských úřadů starší žena. Ze 13 zraněných jsou tři ve vážném stavu. Podle listu The Times of Israel jde o jeden z nejtragičtějších střetů na Západním břehu za posledních několik let.

Stanice Kan informovala, že izraelské jednotky vtrhly do uprchlického tábora v Džanínu, aby zadržely vysoce postaveného člena ozbrojené skupiny Islámský džihád, který údajně připravoval teroristický útok. Ozbrojenci z této skupiny podle deníku The Times of Israel na vojáky útočili pomocí střelných zbraní a výbušnin. Podle svědků, na které se odvolávají izraelská média, těžce vyzbrojení vojáci přijeli do tábora s buldozery. V úzkých uličkách se pak dlouho ozývala střelba a exploze.