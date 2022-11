Benzin a nafta zlevnily o více než korunu. Pod 40 korun se ale ceny stále nedostaly

V jihovýchodní části Prahy jsou od noci ze středy na čtvrtek přerušeny dodávky tepla od společnosti Pražská teplárenská. Výpadek se týká asi 10 tisíc domácností mimo jiné na Jižním Městě, v Modřanech, Krči a Vršovicích. Uvedl to Pavel Maďar, vedoucí odboru prodeje tepla Pražské teplárenské. Odstávka by měla trvat do čtvrtečního odpoledne.

"Příčinou je netěsnost na potrubí. Prasklo potrubí a bylo zapotřebí odstavit ty oblasti, které jsou momentálně bez dodávek," řekl Maďar. Pracovníci firmy podle něj na opravě intenzivně pracují. Firma dodává v Praze teplo do asi 230 tisíc domácností.

Teplo pro Prahu se vyrábí v elektrárně Mělník, kterou provozuje společnost ČEZ. "Horkovod z Mělníka je v pořádku," sdělil ve čtvrtek ráno mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Podle dispečinku Pražské teplárenské jde o částečnou poruchu, která se týká oblastí Jižního Města, Košíku, Chodova, Opatova, Modřan, Kamýku, Novodvorské, Hájů, Lhotky, sídliště Krč i ulic Vinohradská, Ruská, Vršovická či Bohdalce.

Nejvyšší denní teploty by se ve čtvrtek měly pohybovat mezi čtyřmi a osmi stupni Celsia.