Paliva skladuje stát v hlubokých lesích. Budoucnost vidí v říčním terminálu na LNG

Ve vesnici Hněvice na Litoměřicku leží rozlehlý pozemek státní firmy Čepro, která tady skladuje pohonné hmoty. Do areálu obklopeného lesem se bez auta nedostanou ani místní. Své nouzové zásoby benzinu a nafty tu má uložené i stát. Součástí je také přístav na Labi, kde by firma v budoucnu chtěla vybudovat terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Podívejte se, jak to v Hněvicích vypadá.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!