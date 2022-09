Paliva v Česku dál zlevňují. Benzin je nejlevnější od začátku března

Pohonné hmoty dál zlevňují. Průměrná cena benzinu Natural 95 klesla v uplynulém týdnu pod 40 korun, je nejlevnější od začátku března. Ve středu se benzin Natural 95 prodával v průměru za 39,09 koruny za litr, před týdnem byl o 1,18 koruny dražší. U nafty nebyl pokles tak razantní, za týden zlevnila o 51 haléřů na 44,70 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Podle analytiků se rozdíl cen mezi benzinem a naftou sníží začátkem října, kdy přestane platit současné snížení spotřební daně na benzin.

"Rozdíl mezi cenami benzínu a nafty se dále prohloubil a drží se nad průměrnou pětikorunovou úrovní. Hlavním důvodem zůstává zvýšená výroba topných olejů v rafinériích, která omezuje nabídku nafty na trhu," říká analytik XTB Jiří Tyleček.

Ceny obou paliv by se však podle něj měly přiblížit v říjnu, a to kvůli zachování snížení spotřební daně u nafty. "To by mělo platit až do konce příštího roku. Spotřební daň na benzín naopak opět vzroste," dodává analytik.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek připomněl, že před válkou na Ukrajině byla nafta levnější než benzin, její cena nyní padá pomalejším tempem kvůli silné poptávce. "Nafta by v následujících dnech mohla pokračovat ve zlevňování, benzín pak patrně se začátkem října čeká zdražení právě o vyšší spotřební daň," uvedl Lajsek.

Natural 95 začal v České republice zvolna zlevňovat začátkem prázdnin, tehdy se průměrná cena blížila 48 Kč/l, což byla nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu. O prázdninách paliva zlevňovala, pokles cen se zastavil jen v posledním prázdninovém týdnu. Ceny jsou ale stále výrazně vyšší než před rokem. Za benzin tehdy řidiči platili asi o pět korun méně, nafta byla na litru levnější zhruba o 13 korun.

Vláda proti prudkému zdražování paliv přijala několik opatření. Mimo jiné od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty. U nafty ve středu schválila prodloužení snížení spotřební daně do konce příštího roku. Důvodem podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) nejsou vysoké ceny, ale srovnání konkurenčního prostředí zejména s Polskem. "Pokud bychom to neučinili, tak naši dopravci, kteří mají třeba konkurenci v příhraničních oblastech, by u každého litru měli ztrátu 1,50 koruny, když budou tvořit cenovou nabídku," uvedl.

Nejlevnější benzin natankují nyní řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 38,67 koruny. Nafta je nejlevnější v Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 44,22 koruny. Naopak nejdražší benzin natankují řidiči ve Středočeském kraji, kde litr benzinu stojí průměrně 39,58 koruny. Nejdražší nafta se tankuje v Praze, litr tam prodávají průměrně za 45,24 koruny.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 14. září 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 39,09 44,70 Praha 39,52 45,24 Středočeský 39,58 44,98 Jihočeský 38,67 44,36 Plzeňský 39,11 44,85 Karlovarský 38,79 44,48 Ústecký 38,79 44,58 Liberecký 39,08 44,69 Královéhradecký 38,71 44,22 Pardubický 38,99 44,33 Vysočina 39,54 44,94 Jihomoravský 39,34 44,93 Olomoucký 39,53 45,18 Zlínský 38,77 44,50 Moravskoslezský 38,86 44,47

Zdroj: CCS