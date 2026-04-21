Otrávenou kojeneckou výživu stahují z regálů. Online prodej ji ale drží dál

Kamenné obchody v Česku dočasně stáhly z prodeje kojeneckou výživu značky HiPP, sdělili v úterý jejich zástupci. Důvodem je to, že v několika skleničkách výživy této značky se v neděli našel jed na krysy. Případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Zájem o příkrmy a přesnídávky v tomto týdnu s porovnání s ostatními klesl o téměř čtvrtinu, řekl mluvčí Heureky Ondřej Šveda.
Z oslovených prodejců výživu HiPP nestáhl pouze online supermarket Rohlik.cz, který uvedl, že do jeho skladů nemá přístup veřejnost, tedy ani nehrozí riziko kontaminace tohoto zboží. Ze stejných důvodů vrátil výživy HiPP do prodeje i online supermarket Košík.cz.
„O víkendu jsme s okamžitou platností preventivně stáhli z prodeje všechny šarže i varianty této kojenecké výživy,“ sdělil mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Také řetězec Globus stáhl z preventivních důvodů všechny výrobky HiPP ve skle. Zástupci Lidl a Penny Market uvedli, že výrobky od HiPP nemají ve svých sortimentech.
Naopak Rohlik.cz se ke stažení výrobků nerozhodl. „Rohlik.cz funguje na principu přímé distribuce z uzavřených skladů, kam nemá veřejnost přístup. Tím je prakticky vyloučeno riziko, že dojde ke kontaminaci zboží třetí osobou přímo v regále,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Anna-Marie Lichtenbergová. Dodala, že momentálně ani online supermarket nepozoruje pokles zájmu o produkty této značky u zákazníků.
Další online supermarket Košík.cz nejprve kojeneckou výživu HiPP stáhl, po zhodnocení situace se ale rozhodl je do prodeje vrátit. „Formát online prodeje potravin se zabezpečeným tokem zboží skrz uzavřené sklady znemožňuje možnost manipulace se zbožím cizí osobou, a proto aktuálně nezamýšlíme prodej značky HIPP ukončovat ani pozastavovat,“ řekl obchodní ředitel společnosti Jan Navrátil.
Výrobce vydírali, všimla si pozdě
Společnost HiPP, která má sídlo v Německu, v pondělí uvedla, že se stala obětí vydírání. „Vyděrač nám zaslal zprávu do obecné, neadresné e‑mailové schránky, která je v rámci našich standardních postupů pravidelně kontrolována. Jakmile jsme se o této skutečnosti dozvěděli, okamžitě jsme informovali příslušnou policii a úřady a zřídili interní krizový tým,“ uvedl výrobce.
Vyděrači společnosti oznámili svůj úmysl otrávit jejich produkt už na konci března. Podle listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun. Vedení firmy si ale e-mailu všimlo až po vypršení ultimáta. Vyděrači tak svou hrozbu uskutečnili. Otrávené jídlo skončilo i v českých obchodech.
V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
ŽIVĚ Ministři EU se mají setkat v Lucemburku, doufají ve schválení protiruských sankcí
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Orbánův zákon proti LGBT+ narazil. Evropský soudní dvůr ho označil za diskriminační
Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBT+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl v úterý Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
ŽIVĚ Vance se chystá do Pákistánu vyjednávat o konci války
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Další oběť války s Íránem. Tentokrát ovlivní váš sexuální život
Největší světový výrobce kondomů - malajsijská společnost Karex Bhd - plánuje zvýšit jejich cenu skoro o třetinu v důsledku dopadů války mezi USA a Íránem na petrochemický průmysl. Společnost Karex vyrábí ročně přes pět miliard kondomů a je dodavatelem předních značek, jako je Durex. Informuje o tom agentura Reuters.
„Priorita budou Benešovy dekrety.“ Magyar dal Ficovi ostrou podmínku, napětí roste
Napětí mezi Bratislavou a Budapeští nejspíš po zvolení Pétera Magyara poroste. Slovenský premiér Robert Fico a jeho budoucí protějšek Péter Magyar se v úterním telefonátu střetli v debatě o Benešových dekretech, majetku i právech maďarské menšiny. Budoucí maďarský premiér podmiňuje dialog zrušením zákona, Bratislava naopak varuje před zpochybněním poválečného uspořádání.