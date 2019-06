Otestovali jsme nová papírová brčka McDonald's. V porovnání s plastovými vítězí emoce

Americký fastfood McDonald's začal v některých svých restauracích v Česku testovat papírová brčka. Ohlasy na ně jsou na sociálních sítích zatím spíše negativní a nadšená z nich není ani obsluha řetězce. Redakce Aktuálně.cz proto otestovala, jak jsou obě brčka, tedy původní plastové a nové papírové, příjemná a jak dobře z nich jde pít. Podívejte se na výsledek.

McDonald's chtěl v rámci svých plánů na snižování podílu plastů v gastronomii začít původně testovat papírová brčka už na začátku února, nakonec je však do dvaceti svých pražských restaurací dodal až na konci dubna.

"U našich dodavatelů se vždy důkladně zajímáme o to, z jakých materiálů naše objednávka pochází a zda vzniká v důstojných podmínkách. Kvalita výrobků musí být navíc vysoká a neměnná. Je to náročný výběr, proto jsme se trochu zdrželi," vysvětluje tisková mluvčí McDonald's v ČR a na Slovensku Zuzana Svobodová.

První ohlasy na Facebooku nebyly pro nové slámky příznivé: "Papírová brčka… první zkušenost, a to nám tedy nepřeji. Nejvíce mě překvapilo, jak moc jsou nekvalitní. Hmotnostně těžší, během oběda začalo být to dceřino takové umolousané a syn ho při druhém napití zlomil. A nevěřím, že to papírové brčko je ekologičtější, viz nedávný test bio rozložitelných tašek," svěřil se se svým pocitem Ivo Škola a vyvolal tím několik podobných reakcí.

Nadšená z nových brček však nebyla ani obsluha McDonald's. Když se redaktorka Aktuálně.cz ve fastfoodu na pražském Václavském náměstí ptala, zda tato provozovna patří k těm, co papírová brčka mají, byl jí odpovědí povzdech: "Bohužel. Máme už jenom papírová brčka. Lidé si stěžují, že z toho nejde pít," dozvěděla se.

Test, v němž deset lidí (pět mužů a pět žen) z vydavatelství Economia ve věku 20 až 42 na desetibodové škále (1 - nejlepší, 10 - nejhorší) hodnotilo, jak dobře se pije z obou brček coca-cola a vanilkový shake, dopadl celkově také v neprospěch papírových slámek.

Jediný parametr, ve kterém papírová brčka mírně vedla nad plastovými, byl první pocit na dotek v ruce. Většině hodnotitelů připadalo papírové brčko na omak přirozenější než plastové. "Vypadá divně, ale na dotek je příjemné," uvedla jedna z testujících. "Je krásně pevné," doplnil další porotce.

V dalších třech parametrech - pocit z brčka po vložení do úst, pocit z pití po nasátí prvních doušků nápoje a pocit při dopíjení nápoje - už dopadala papírová brčka hůře.

Když lidé poprvé vložili papírovou slámku do úst, stěžovali si na to, že je suchá a lepí se ke rtu, má papírovou příchuť a nedá se ohnout. A i když někomu připadala nepříjemně tvrdá naopak plastová slámka, celkově dostalo plastové brčko v tomto parametru průměrnou známku 2,4 a papírové téměř o stupeň horší.

Ještě větším rozdílem pak testující hodnotili pocit mezi oběma brčky při začátku pití (1,4 v neprospěch papírového brčka). Zatímco u plastové slámky si porotci kromě ostrého konce brčka na nic nestěžovali, u papírového našli nedostatků více - vadilo jim, že brčko měkne, nápoj má papírovou chuť, shake s ním jde hůře nasát a slámka je po chvíli oslintaná.

Nejhůře pro papírová brčka dopadlo srovnání pocitu z pití při dopíjení nápoje. Zatímco u plastového výrobku lidé oceňovali, že v průběhu pití nemění své vlastnosti, u papírového si stěžovali na to, že doba pití má na jeho vlastnosti nepříznivý vliv. "Horní konec brčka plus ten ponořený stále více měkne a ještě více kazí chuť nápoje," napsal jeden z testujících. "Po patnácti minutách brčko změklo, začíná se deformovat a shake jde špatně nasávat, mám pocit rozmočeného papíru v puse," přidal se druhý.

Video: Co udělá voda a čas s brčky?

Papírové VS plastové brčko (test) | Video: Jakub Zuzánek | 00:54

Část porotců po konci testu uvedla, že si nedovede představit, jak by takovým brčkem dokázali vypít větší nápoj než malý shake a malou coca-colu o objemu 2,25 dcl. "Po delší době by brčko pravděpodobně podlehlo zkáze," shrnul názor ostatních devětadvacetiletý Honza.

Poslední hodnocený parametr tak dopadl pro papírová brčka o tři a půl stupně hůře než pro plastová. Zatímco plastové slámky získaly známku 1,6, papírová brčka si odnesla 5,1.

Pro lepší planetu budeme "trpět"

Ačkoliv papírová brčka dopadla v testování o poznání hůře než papírová, testující by jim přesto dávali v restauracích s rychlým občerstvením přednost. Z deseti lidí z redakce by si papírovou verzi zvolilo devět, a to navzdory tomu, že sedm lidí z těchto devíti vysloveně říká, že to je kvůli ekologii, protože plastové jim po senzorické stránce vyhovuje více.

"Po pravdě mám daleko raději brčka plastová, nicméně bych si raději vzala papírové, protože bych pak neměla takové výčitky :) kvůli životnímu prostředí," shrnuje za všechny fanoušky ekologie ambivalentní postoj k papírovému brčku dvacetiletá Laura.

McDonald´s bude papírová brčka ve svých restauracích zkoušet ještě tři měsíce. Poté se rozhodne, zda je zavede do všech svých poboček v Česku.

"Reakce našich zákazníků se různí, ostatně stejně jako reakce na všechny novinky, které zavádíme. Ze zkušeností víme, že každé novince je potřeba věnovat dostatek času na to, aby se s ní zákazníci ztotožnili. Každopádně rádi bychom rádi papírová brčka zavedli plošně, ve všech našich českých restauracích. Věříme, že je to krok správným směrem a že to tak budou vnímat i naši zákazníci," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí řetězce Zuzana Svobodová.

Výměna plastových brček za papírová by snížila roční produkci plastů v tuzemských restauracích řetězce o 15,1 tuny, každopádně společnost podle Svobodové již nyní pracuje na vývoji alternativ k brčkům jako takovým.

McDonald's v Česku ročně vyprodukuje asi čtyři tisíce tun odpadu. Odpad vzniklý v zázemí restauraci i samotné jídelní části firma recykluje a lisuje. Každá pobočka denně vytřídí podle návštěvnosti 85 až 100 kilogramů odpadků. Nejvíce, zhruba třetina, jich končí ve směsném komunálním odpadu.

Vedení řetězce chce, aby do roku 2025 byly všechny obaly z recyklovaného materiálu a certifikovaných zdrojů.