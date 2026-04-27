Ostrý spor dvou miliardářů o AI: Má sloužit lidstvu nebo byznysu?

U federálního soudu v Kalifornii v pondělí výběrem poroty začíná proces, v němž se proti sobě postaví dva miliardáři z technologického sektoru - Elon Musk a Sam Altman. Musk žaluje Altmana za to, že společnost OpenAI se pod jeho vedením podle Muskova názoru odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva.
Případ je částečně obchodní spor, částečně ale velmi osobní záležitost, protože v něm jde o vyrovnání účtů, napsal server NBC News. Proces tak může rozhodnout o budoucnosti OpenAI jako rychle rostoucího start-upu a jeho vlajkové aplikace ChatGPT.
Soud by měl trvat čtyři týdny a očekává se, že v něm budou vypovídat významní představitelé technologického průmyslu. Mezi svědky by se vedle Altmana, který je šéfem OpenAI, a Muska, který je šéfem podniku na výrobu elektromobilů Tesla a dalších firem, mohli objevit i generální ředitel Microsoftu Satya Nadella, současní i bývalí členové správní rady OpenAI a špičkoví výzkumníci v oblasti umělé inteligence.
„Miliardáři proti miliardářům,“ poznamenala při jednání loni v Oaklandu soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová, která případ vede. Oakland je nedaleko San Franciska, kde má OpenAI sídlo.
Jádrem případu je proměna OpenAI z neziskového výzkumného centra založeného v roce 2015 na ziskový gigant, který nyní získává miliardové investice od externích investorů. Altman a Musk byli spoluzakladateli OpenAI a po určitou dobu působili jako spolupředsedové. OpenAI dokončila restrukturalizaci loni v říjnu, zisková organizace ale nadále podléhá neziskové nadaci.
Musk se v odvětví umělé inteligence dál pohybuje a už má vlastní konkurenční start-up xAI. Tvrdí přitom, že odklon OpenAI od neziskového statusu byl zradou. Altman a další podle něj přijali jeho peníze, rady a čas pod záminkou vytvoření veřejně prospěšné organizace, aby později umožnili lidem na ní vydělávat. Musk zažaloval Altmana a řadu dalších lidí v roce 2024 a požadoval odškodnění, které později odhadl na 134 miliard dolarů (2,8 bilionu Kč).
Altman a jeho lidé naopak tvrdí, že Musk si minulé události upravuje podle svého. Argumentují, že Musk z OpenAI odešel v roce 2018 ve zlém a nikdy neposkytl celou miliardu dolarů, jak sliboval. Říkají také, že Musk s nimi před lety souhlasil, že OpenAI se musí změnit na ziskovou společnost, aby mohla získat kapitál - jenže Musk chtěl firmu podle nich pro sebe a navrhoval její začlenění do své automobilky Tesla.
„Nemůžu se dočkat, až začne soud. Důkazy a výpovědi vás ohromí,“ napsal Musk letos v lednu na síti X, kterou vlastní. "„Jsem opravdu nadšený, že dostanu Elona za pár měsíců pod přísahu — Vánoce v dubnu!“ napsal v únoru Altman, rovněž na síti X.
Oba muži si jsou v některých ohledech podobní. Jsou to miliardáři z technologického sektoru a s velkým zájmem o umělou inteligenci, kteří v oblasti Sanfranciského zálivu vybudovali obrovské firmy. Sdílejí také zálibu v používání sítě X a stali se známými díky svému podnikání i mediální pozornosti.
Zároveň se ale v mnohém liší. Čtyřiapadesátiletý Musk se angažuje v pravicové politice americké Republikánské strany, zatímco jedenačtyřicetiletý Altman je dlouholetý - ale podle NBC News rozporuplný - podporovatel Demokratické strany. Loni sám o sobě uvedl, že je „politicky bezdomovec“ a daroval jeden milion dolarů na inauguraci prezidenta Donalda Trumpa. Altman podporuje San Francisco, radí jeho starostovi a rozšiřuje tam kanceláře OpenAI, zatímco Musk toto město zavrhl a nyní žije v Texasu.
Musk je výrazně bohatší než Altman — jeho čisté jmění aktuálně dosahuje 645 miliard dolarů (13,4 bilionu Kč), což z něj podle žebříčku agentury Bloomberg dělá nejbohatšího člověka na světě. Díky plánovanému vstupu jeho vesmírného podniku SpaceX na burzu by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem.
Soudní proces má potenciál zásadně otřást firmou OpenAI, pokud porota a soudkyně dají Muskovi za pravdu. V soudním podání Musk v lednu uvedl, že plánuje požadovat 134 miliard dolarů od OpenAI a Microsoftu, který je jedním z hlavních investorů OpenAI a zároveň jedním ze spoluobžalovaných v tomto procesu. Musk později tento návrh v dalším podání upravil a uvedl, že jakékoli prostředky získané zpět od OpenAI a jejích vedoucích pracovníků by měly být převedeny na charitativní, neziskovou část OpenAI.
Musk také řekl, že požádá soud, aby nařídil odvolání Sama Altmana a spoluzakladatele OpenAI Grega Brockmana, spolu s trvalým soudním zákazem, který by měl zachovat původní zakládací chartu OpenAI. Podnik sám označil tyto návrhy za „právní přepadení“ těsně před začátkem procesu. Musk rovněž uvádí, že v raných letech poskytl OpenAI 38 milionů dolarů, což podle něj představovalo 60 procent počátečního financování neziskové organizace.
Na rozdíl od některých jiných soudních procesů je porota v tomto případě pouze poradní. To znamená, že soudkyně její verdikt vezme v úvahu, ale o odpovědnosti nakonec rozhodne sama. V jednom z letošních rozhodnutí také uvedla, že pokud se proces dostane až k rozhodování o náhradě škody, o samotném řešení rozhodne výhradně ona, bez doporučení poroty.
