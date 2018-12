Osobní dopravci zaplatí za zastavení ve stanici. Stát zavede ošlapné od roku 2020

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zavede od roku 2020 tzv. ošlapné, tedy povinnost osobních dopravců zaplatit za zastavení v železničních stanicích. Vyplývá to z prohlášení o dráze pro rok 2020, o kterém dnes státní organizace informovala na webu. Nový poplatek by měl SŽDC přinést zhruba 120 milionů korun ročně.

Podle generálního ředitele firmy Jiřího Svobody souhlasí s novou povinností ministerstvo dopravy, proti dosud nebyl ani žádný z osobních dopravců. Celkem je na tuzemské železnici více než 2800 zastávek a stanic.

Poplatky za zastavování ve stanicích by se měly vázat na jednotlivé spoje a počet jejich zastavení ve stanicích. Vliv na cenu bude mít i hmotnost vlaků, což organizaci schválil i Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Správa železnic tak nepřistoupila na některé návrhy, že by ošlapné mohlo vycházet z velikosti stanic, nádražních budov nebo počtu odbavených cestujících. Podle organizace by byl výpočet poplatků v těchto případech komplikovaný.

O zavedení uvedeného poplatku se v Česku hovoří již několik let. V minulosti o něm uvažovaly i České dráhy, které dřív měly provoz železničních stanic na starosti. V budoucnu by SŽDC mohla převzít i některé další síťové služby, jako je například provoz čekáren a úschoven nebo prodej jízdenek. Zpoplatněno by pro dopravce mohlo být i staniční hlášení. Přesná podoba služeb bude podle SŽDC teprve předmětem jednání.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17.000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.

