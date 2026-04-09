Orlen a MOL odmítly pochybení při stanovování cen, vycházejí ze situace na trhu

Společnosti Orlen Unipetrol a MOL odmítly jakékoliv pochybení při stanovování svých cen pohonných hmot. Jejich velkoobchodní ceny podle nich vycházejí ze situace na trhu. Vyplývá to z reakce obou firem na dnešní kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO), který firmy vyzval ke zlevnění.
Orlen Unipetrol zároveň připomněl, že půjčka ropy ze státních rezerv, kterou vláda schválila v minulém týdnu, byla zapotřebí pro plynulou výrobu paliv, protože stát nebyl kvůli pracím na ropovodu TAL schopen dodat už dříve koupený objem ropy.
Babiš ve čtvrtek ráno vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Premiér také připomněl půjčku 100 tisíc tun ropy pro rafinérie Orlen Unipetrol ze státních rezerv. Žádá proto firmy, aby jednaly férově.
Mnoho etnických Maďarů v Rumunsku stále fandí Orbánovi
Terésia Hadháziová z rumunského města Odorheiu Secuiesc, kde většinu obyvatel tvoří etničtí Maďaři, chce, aby její hlas ve volbách pomohl národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi k další výhře. Píše o tom agentura AFP.
Řezník z Kansasu, který si vedl deník utrpení. Milý soused Robert Berdella skrýval dům hrůzy
Působil jako obyčejný soused od vedle. Místo toho Robert Berdella vedl dvojí život plný brutality. Za zdmi jeho domu se odehrávalo systematické mučení, které by spíš patřilo do hororu než do poklidné čtvrti v americkém Kansas City. O všem si vedl pečlivé zápisky, uchovával fotografie jako suvenýry. Vše vyšlo najevo až ve chvíli, kdy se jedné z obětí podařilo nemožné: utéct.
Příznivá zpráva z Německa: Hložek brzy naskočí do hry, MS by mohl stihnout
Český fotbalista Hoffenheimu Adam Hložek by měl ještě do konce sezony naskočit zpět do hry a mohl by tak být připraven na letní mistrovství světa. Třiadvacetiletý reprezentant se po zranění pomalu vrací do tréninku s týmem a podle kouče Christiana Ilzera je téměř jisté, že ve zbytku bundesligového ročníku nastoupí.
Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi. Nenapravil se, zní z věznice
Nejdéle vězněný trestanec v Česku Zdeněk Vocásek, který se později přejmenoval na Navrátila, zůstává ve vězení. Brutální vrah začátkem dubna stanul před soudem v Mostě, kam se jeho případ vrátil poté, co mu předchozí soud propuštění na podmínku zrušil. Muž má na svědomí dva lidské životy.
Skvělý Macháč potrápil Sinnera. Světové dvojce ukončil rekordní jízdu
Tenista Tomáš Macháč ukončil Janniku Sinnerovi po 37 vyhraných setech na turnajích Masters v řadě rekordní sérii, v osmifinále v Monte Carlu s druhým hráčem světového žebříčku ale nakonec prohrál. Pětadvacetiletý rodák z Berouna podlehl o rok mladšímu čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi 1:6, 7:6, 3:6.