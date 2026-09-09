Opozice kritizuje Senátem zamítnutou stavební novelu, ministryně se jí zastává

Kritika z opozičních lavic opět zaznívá na adresu koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit povolování staveb a zavádí státní stavební úřady. Novelu zamítl Senát a Sněmovna ve středu rozhoduje o tom, zda jeho veto přehlasuje.
Vládní koalice má ve Sněmovně dostatečnou většinu. Některým opozičním poslancům vadí, že jde o zásadní změnu předloženou jako poslanecký návrh. Další poukazují na možné dopady, které přinese. Do rozpravy se v odpolední debatě hlásilo stále stejných 13 poslanců jako v jejím úvodu. Vystupovali hlavně řečníci s přednostními právy.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) zákon před opoziční kritikou hájila. Odmítla například, že by novela umožnila beztrestnost černých staveb. Uvedla mimo jiné, že jeho cílem není dát přednost investorovi před občanem, ale ukončit stav, kdy oba narážejí na soustavu nekoordinovaných úředních postupů.
Pro podporu zákona se vyslovil i poslanecký klub koaličního hnutí SPD. Zákon je potřeba schválit, protože současné stavební řízení brzdí výstavbu bytů, domů i potřebné infrastruktury, uvedla jeho poslankyně Marie Pošarová.
Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová označila novelu za legislativní paskvil. Navržené změny podle ní jdou proti lidem a jejich zájmům. Předkladatelům vytkla, že stavební zákon už nemá obsahovat vymezení dostupného bydlení.
Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček z klubu STAN zastává názor, že jde o nenaplněnou příležitost, protože pod tlakem pražských developerů vzniklo něco, čemu nikdo nerozumí. Předkladatele novely obvinil ze lži, protože prý používali nefér statistiky ohledně délky povolovacího procesu. Není podle něj pravda, že by v Česku byly povolovací procesy zásadně dlouhé.
Zástupkyně klubu Pirátů Veronika Kovářová uváděla argumenty mimo jiné pro to, proč Piráti nazývají předlohu zákonem pro developery. Argumentovala například tím, že nově bude velké stavby pro hromadné bydlení povolovat přímo centrální úřad. "Developeři to budou mít jednoduše a rychle," podotkla. Nejčastějším problémem způsobujícím délku řízení je podle ní nepřítomnost úředníků ve stavebním úřadu.
Bohuslav Niemiec za klub KDU-ČSL řekl, že na takto zásadním zákonu by měla panovat shoda napříč politickým spektrem. Nemělo by to podle něj být něco, co se protlačí na sílu. Podobně se vyslovil i Ivan Adamec z ODS, kterému se také nelíbí, že se na něm nenašla politická shoda. Podle Adamce ponese za zákon odpovědnost celá vládní koalice. Odhaduje, že první novelizace nové právní úpravy dorazí již v příštím roce.
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