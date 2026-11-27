Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem s umělou inteligencí (AI) ChatGPT, zahájila nové soudní řízení proti společnosti Apple. Obviňuje ji z krádeže obchodního tajemství a z toho, že brání jejímu přístupu k dodavatelům hardwaru.
Apple se podle OpenAI snaží zabránit konkurenci a využívá k tomu své dominantní postavení. Spor mezi oběma firmami se tak dále vyostřuje, napsal list Financial Times (FT), podle kterého podala OpenAI žalobu v pátek u kalifornského soudu.
Firma OpenAI reaguje na dřívější právní kroky Applu, který ji v létě obvinil z toho, že získala důvěrné informace o jeho vývoji produktů a dodavatelském řetězci. OpenAI tehdy obvinění odmítla.
Nově OpenAI tvrdí, že Apple využívá svou velikost a finanční sílu k potlačování konkurence. Podle žaloby také vyvíjí nátlak na dodavatele, kteří spolupracují s oběma společnostmi, a vyhrožuje jim, aby se nepodíleli na výrobě nových zařízení OpenAI.
Firma rovněž tvrdí, že jeden z jejích bývalých zaměstnanců, který se vrátil do Applu, předal výrobci iPhonů informace o jejích produktových plánech a dodavatelích.
Spor je dalším zvratem ve vztazích obou společností, které ještě před dvěma lety uzavřely partnerství a Apple do svých iPhonů integroval ChatGPT. Jejich spolupráce se začala zhoršovat také poté, co OpenAI loni v květnu koupila za 6,4 miliardy USD (143 miliard korun) společnost io, kterou vedl bývalý šéf designu Applu Jony Ive.
OpenAI nyní připravuje vlastní řadu osobních elektronických zařízení, jimiž chce podle svých vyjádření konkurovat Applu i v oblasti, kterou dosud ovládal.
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