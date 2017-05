Chceme dražší ropu, vzkazují země OPEC. Jejich snahu kazí těžaři v USA, benzin tak dražší nebude

před 48 minutami

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se rozhodla prodloužit dohodu o omezení své těžby o devět měsíců. Dlouhodobým cílem producentů je snížit světové zásoby vytěžené suroviny, které srážejí dolů její ceny, což jim snižuje příjmy.

Vídeň - Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se rozhodla prodloužit dohodu o omezení své těžby o devět měsíců do března příštího roku. Agentuře Reuters to sdělil jeden z delegátů schůzky ve Vídni. K dohodě by se ještě dnes měla připojit zhruba desítka dalších zemí mimo ropný kartel, včetně Ruska.

OPEC se spolu s dalšími zeměmi ke konci loňského roku dohodl snížit těžbu ropy od ledna do letošního června celkově o zhruba 1,8 milionu barelů denně. Snahou producentů bylo snížit světové zásoby vytěžené suroviny poté, co rostoucí převis produkce srazil od roku 2014 světové ceny ropy na polovinu a příjmy producentských zemí prudce klesly.

Dohoda přispěla k vytlačení cen ropy nad 50 dolarů za barel, dál už ale ceny vzhledem k nadále vysokým zásobám nerostly. Saúdská Arábie a Rusko se proto v polovině května shodly na potřebě dohodu prodloužit o dalších devět měsíců, aby se zásoby konečně podstatně snížily a tím se obnovila rovnováha na trhu.

Růst cen po loňské dohodě nevedl k žádoucímu snížení zásob zejména proto, že podnítil k oživení produkce v USA, které nejsou účastníky dohody. Těžba ve Spojených státech tak od loňska vzrostla o zhruba deset procent, což smazalo asi polovinu objemu redukce OPEC a jeho partnerů.

Právě kvůli zvýšení těžby v USA jsou analytici většinou spíše skeptičtí k tomu, že by cena ropy měla po oznámení dohody zemí OPEC výrazně růst. Nabídka bude podle nich stále vysoká.

"Výraznější zdražování ropy nečekáme v důsledku rostoucí produkce v USA a dalších zemích mimo kartel OPEC. Náš předpoklad je, že v průběhu léta budou řidiči tankovat jenom o několik haléřů dráž oproti současné ceně a určitě budou ceny na pumpách pod pětiletým průměrem," říká Boris Tomčiak, analytik společnosti Finlord.

Před dnešním jednáním se objevily náznaky, že státy by mohly přistoupit k prohloubení těžebních škrtů. Výbor ministrů ale podle zdrojů agentury Reuters doporučil nechat objem redukce na dosavadní úrovni.