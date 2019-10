On-line obchod Rohlík.cz kupuje část společnosti My Food, spojení posuzuje ÚOHS

Majitel internetového obchodu s potravinami Rohlík.cz, společnost Velká pecka, kupuje část řetězce My Food, konkrétně firmu My Food Wholesales.

Spojení ve zjednodušeném řízení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplývá to z internetových stránek úřadu.

"K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblastech velkoobchodního prodeje potravin, maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, nákupu zboží denní potřeby a poskytování stravovacích služeb. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno," uvedl úřad na webu. Zjednodušené řízení znamená, že rozhodnutí vydá do 20 dní.

Společnost My Food Wholesales vznikla letos na konci července. Řetězec My Food, který je součástí společnosti Sklizeno, do této firmy vyčlenil své velkoobchodní aktivity, firmu Freshbedýnky a vlastní výrobu, gastro, catering a projekt Mlsná farma.

Tato část My Food má ročně tržby v objemu přibližně 400 milionů korun. Uvedl to ředitel sítě prodejen Sklizeno Petr Borkovec.

"Jsou to ty části Sklizeno, které rychle vyrostly i díky dlouhodobé úspěšné spolupráci s rohlik.cz. Obě společnosti sdílí stejné dlouhodobé cíle, a to je kvalita, čerstvost a poctivost potravin s důrazem na české produkty. S My Food Wholesales platformou máme velké plány a věříme, že její další růst je klíčem k ještě větší dostupnosti kvalitních lokálních potravin v našich obchodech, na rohlik.cz i jinde po celé republice," uvedl Borkovec.

Sklizeno se zaměřuje na prodej zdravých a farmářských potravin. V dubnu 2016 se propojilo se sítí prodejen My Food a v listopadu téhož roku se sítí Náš Grunt. Nyní má přes 50 prodejen. Ve skupině vlastní Brno Investment Group podnikatele Petra Borkovce 55 procent, 29 procent drží David Kukla a téměř 11 procent Aleš Kotěra.

Rohlík.cz je největším internetovým obchodem s potravinami v Česku, jeho obrat loni stoupl o 52 procent na téměř 2,5 miliardy korun. Zakladatelem a většinovým majitelem je Tomáš Čupr.

Rohlík.cz a Sklizeno spolupracují, jejich majitelé založili i společný investiční fond na podporu menších českých farem.