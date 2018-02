On-line nákupy v EU budou dostupnější. Brusel zakázal zeměpisné blokování

AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Na nákupy po internetu v rámci Evropské unie se již nebude vztahovat takzvaná zeměpisná blokace - tedy krok, kdy internetová stránka zablokuje nebo automaticky přesměruje zákazníky na jiný web z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště nebo dočasného pobytu.

Štrasburk - Evropský parlament dnes schválil nařízení zakazující takzvané zeměpisné blokování při nákupech přes internet. Obyvatelům členských států Evropské unie by mělo rozšířit přístup k zahraničním nákupům produktů, aniž by je internetová stránka zablokovala nebo potenciální zákazníky automaticky přesměrovala na jiný web z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště nebo dočasného pobytu.

Nové opatření se bude vztahovat například na on-line rezervace hotelového ubytování, pronájem automobilů nebo koupi vstupenek na koncerty. Nebude se týkat zboží chráněného autorskými právy či letenek.

Klientům v rámci EU tak obchodníci podle nového nařízení budou muset nabídnout zboží či službu za stejnou cenu a za stejných podmínek. Opatření se bude vztahovat na nákup a doručení zboží, pokud doručení do daného členského státu obchodník nabízí ve svých obecných podmínkách. Dále se bude vztahovat také na zboží k vyzvednutí a na elektronicky poskytované služby, které nejsou chráněné autorským právem.

"Diskriminace, kterou chceme odstranit, se dnes týká zhruba dvou třetin on-line firem a velmi často se projevuje v různé ceně pro zákazníky z různých zemí. Nebo tím, že je zákazník v některé z fází nákupu zablokován či přesměrován na stránky zprostředkovatele prodeje. Jindy prodejce požaduje při platbě kreditní kartu ze 'své' země, neumožní prohlédnout celý detail nákupu a podobně. Tyto i další praktiky by od letošních Vánoc měly být minulostí," uvedla česká europoslankyně Dita Charanzová, která je stínovou zpravodajkou materiálu za frakci ALDE a zároveň místopředsedkyní Výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele (IMCO).

Nařízení se zatím nebude vztahovat na digitální obsah podléhající autorským právům, tedy na elektronické knihy, stahovatelnou hudbu nebo on-line hry. Do dvou let po vstupu nařízení v platnost by se ale Evropská komise měla zabývat možností rozšíření působnosti předpisu zakazujícího zeměpisné blokování i na tento typ produktů.

Komise se rovněž zavázala přezkoumat možné rozšíření působnosti nařízení na oblast audiovizuálních služeb a služeb v oblasti dopravy, například na nákup jízdenek nebo letenek.

"Nařízení o zeměpisném blokování některé z těchto diskriminačních praktik omezí a usnadní spotřebitelům přístup k řadě zboží a služeb. Práce na dotváření férového vnitřního trhu, kde mají spotřebitelé rovný přístup ke zboží a službám, ale také kde nejsou vědomě a úmyslně klamáni, však jeho přijetím rozhodně nekončí," řekla na plenárním zasedání europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Po plénu EP budou muset nařízení formálně schválit i členské státy.