On-line platformu PlayStation společnosti Sony postihl rozsáhlý výpadek, stalo se tak jen několik hodin před vydáním dlouho očekávané hry GTA VI. Ve středu o tom informoval portál Axios, který připomněl, že videohra v jednotlivých zemích vychází pro konzole PlayStation a Xbox ve středu o půlnoci.
Počítačová hra Grand Theft Auto VI (GTA 6) je podle Axiosu zřejmě nejvýznamnější popkulturní událostí letošního roku. Výpadek serverů nastal v době, kdy se s technickými potížemi potýkají vlády, banky i další odvětví.
Uživatelé on-line platformy PlayStation mohou mít problémy se spouštěním her a aplikací a v přístupu k síťovým funkcím.
„Pracujeme na co nejrychlejším vyřešení problému,“ uváděla stránka služby PlayStation Network. Večer už ale portál informoval o vyřešení potíží.
Hráči s konzolemi Xbox, za kterými stojí společnost Microsoft, ve středu žádné komplikace nehlásili.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Zelenskyj se obrátil na Západ s naléhavou výzvou. Jde o životy Ukrajinců
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyzval západní spojence, aby Ukrajině poskytli střely do protivzdušných systémů Patriot ze svých zásob. Tyto střely by podle něj neměly zůstávat ve skladech, ale měly by pomoci chránit životy Ukrajinců před ruskými vzdušnými útoky. Řekl to na úvod jednání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDSG) v sídle NATO, které svolaly Británie a Německo.
Další otřes na polském ústavním soudu, soudci zbavili předsedu imunity
Valné shromáždění soudců polského ústavního soudu ve středu zbavilo imunity muže, kterého polská opozice považuje za předsedu tohoto soudu, píše agentura Reuters. Na konci října ústavní soud oznámil, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi Bogdanu Świenczkowskému a že vedení soudu se ujímá ona.
Jednal o Dukovanech za našimi zády. Havlíčka rozladil korejský výjezd jeho předchůdce
Příprava výstavby dvou jaderných bloků v Dukovanech pod taktovkou jihokorejské firmy KHNP už má běžet na plno. Jednat o projektu vyjel přímo do Jižní Koreje před několika dny exministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Vicepremiéra a Vlčkova nástupce Karla Havlíčka (ANO) cesta zaskočila, deníku Aktuálně.cz řekl, že se o tom dozvěděl až od KHNP a že Vlček podle něj způsobil rozpaky na korejské straně.
Brutální třetina Pardubic. Po úchvatném obratu jsou ve čtvrtfinále Ligy mistrů
Hokejisté Pardubic porazili v odvetě osmifinále play off Ligy mistrů finský tým SaiPa Lappeenranta 5:2 a po výhře 3:2 na soupeřově ledě postoupili jako jediný český klub do čtvrtfinále.
Z „nejagresivnější regionální hrozby“ v partnera, USA uzavřela dohodu s Venezuelou
Spojené státy uzavřely vojenskou dohodu s Venezuelou, oznámil ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth během návštěvy Caracasu, kde jednal s několika venezuelskými ministry a prezidentkou Delcy Rodríguezovou. Ta podle agentury AP uvedla, že dohoda o spolupráci mimo jiné umožní Spojeným státům podílet se na výcviku venezuelské armády.