Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

před 1 hodinou
Olomoucký magistrát plánuje investovat sto milionů korun do ročních dluhopisů investiční skupiny Penta. Cenné papíry mají roční úročení 5,4 procenta, které je zhruba o dva procentní body vyšší než v případě terminovaného vkladu měst a obcí u banky. Pořízení dluhopisů schválila městská rada a transakci příští týden projedná zastupitelstvo.
U zrodu skupiny Penta v září 1994 stáli Marek Dospiva (na snímku) a Jaroslav Haščák.
U zrodu skupiny Penta v září 1994 stáli Marek Dospiva (na snímku) a Jaroslav Haščák. | Foto: Ludvík Hradilek

Magistrát chce roční dluhopisy koupit z peněz určených na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Město má podle plánu obnovy příští rok investovat do vodovodů a kanalizací 177,7 milionu korun, k této částce bude připočtena stomilionová rezerva z letoška. "Rozpočet je v tuto chvíli připravený na realizaci projektů v oblasti vodovodů a kanalizací ve výši 108,3 milionu korun," stojí ve zprávě pro zastupitele.

Penta je středoevropská investiční skupina. Zaměřuje se na dlouhodobé investice do maloobchodu, zdravotnictví, realitního developmentu, finančních služeb, výroby a médií. Skupina zaměstnává přes 50 tisíc lidí. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a na Kypru. U zrodu skupiny v září 1994 stáli Marek Dospiva a Jaroslav Haščák.

Loni skupině Penta stoupl čistý zisk meziročně o 29 procent na 15,6 miliardy korun. Je to dosud nejlepší výsledek Penty od jejího založení v roce 1994. Na zisku skupiny se loni nejvíce podílel řetězec lékáren Dr. Max.

 
