Okamura vyhlásil legislativní nouzi k projednání zákona o regulaci cen paliv

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyhlásil v pondělí odpoledne stav legislativní nouze k projednání návrhu zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Sněmovna by měla s největší pravděpodobností v úterý schvalovat předlohu podle jeho rozhodnutí zrychleně s vynecháním prvního čtení. Postup, o který požádala vláda, musí potvrdit plénum dolní komory.
Stav legislativní nouze má platit do 29. května, řekl novinářům před večerním jednáním koaliční rady Okamura.
Takzvané zkrácené jednání umožňuje sněmovní schválení předloh za jediný den. Nynější návrh zákona nejprve projedná rozpočtový výbor, který se nad zákonem sejde od 10:00. Stanovisko má poskytnout podle Okamurova rozhodnutí do úterních 13:00.
O hodinu později začne řádná dubnová schůze Sněmovny. Poslanci by mohli ve stejný den projednat předlohu ve druhém čtení, v němž by mohli uplatnit pozměňovací návrhy, i ve třetím čtení, tedy v závěrečném schvalování.
Institut stavu legislativní nouze využívala v předminulém volebním období tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) k projednávání zákonů souvisejících s pandemií covidu-19. V minulém období ho využívala vláda Petra Fialy (ODS) ke schvalování zákonů souvisejících hlavně s válkou na Ukrajině. Využila ho i kvůli zmírnění mimořádné valorizace důchodů v roce 2023, což tehdy vyvolalo jednu z největších obstrukci sněmovní opozice..
Nynější návrh zákona reaguje podle vlády na skokové zdražení paliv po vypuknutí konfliktu v Perském zálivu. Podobná regulace už platí pro ceny elektřiny a plynu. Nová úprava by měla nahradit současné opatření obecné povahy, které vláda přijala na počátku dubna s platností do konce měsíce.
Ministerstvo financí na jeho základě stanovilo nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a prominulo část spotřební daně na naftu. Zároveň denně rozhoduje o nejvyšší možné prodejní ceně benzinu a nafty pro další den.
Zákon poskytne vládám podle ministerstva financí silnější postavení při rozhodování o cenách pohonných hmot, než jsou současné cenové výměry ministerstva. Zároveň bude moct být vláda akceschopnější při přijímání regulace. Podle úřadu se také zvýší právní jistota ohledně přijatých opatření. "Cenová regulace bude časově omezena na maximálně 12 měsíců s povinností vlády průběžně vyhodnocovat její nezbytnost," uvedlo ministerstvo.
Nejsilnější opoziční ODS pokládá předlohu za návrat k socialistickému centrálnímu plánování a nepodpoří ji. Zákon by umožnil podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zasahování do trhu za vágních podmínek. ODS by podle něj podpořila například variantu plovoucí spotřební daně, ovšem rozhodně ne určování horní hranice cen.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Dnešní maximální cena litru nafty činí 45,90 koruny, limit pro litr benzinu je 41,95 koruny. V úterý stropy budou 44,36 koruny za litr nafty a 41,67 koruny za litr benzinu.
