Milostivého léta mohou využít i dlužníci VZP. Je jich přes 200 tisíc

Zbavit se dluhů v takzvaném milostivém létě mohou i dlužníci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Když do 28. ledna splatí původní dlužnou částku a uhradí 908 korun exekutorovi, penále se jim odpustí. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Největší zdravotní pojišťovna sklízela kritiku za to, že by se u ní v tříměsíční oddlužovací akci mělo dál penále vymáhat.

Podle Kabátka pojišťovně dluží 231 000 lidí. Původní dlužná částka činí 13 miliard korun a penále dalších 16 miliard. Související Informujte o milostivém létě, vyzval Babiš úřady. Oddlužovací akce se nebude opakovat Milostivé léto je jednorázová tříměsíční oddlužovací akce. Má pomoci lidem, kterým úroky, penále a další platby znásobily původní dluh. Pokud od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a odměnu exekutorovi, zbytek se jim odpustí. Podle zákona se to týká dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Zadlužení nesmějí být v insolvenci. Milostivé léto upravuje novela exekučního řádu, kterou prosadili v létě poslanci. Správní rada a vedení VZP dřív uváděly, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je penále pro zdravotní pojišťovny součást jistiny. O výkladu se vyjednávalo, čekalo se na stanoviska ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti. "Pozice ministerstva spravedlnosti je podle mého názoru dostatečně silná na to, aby VZP rozhodla a informovala svoje partnery, exekutory o skutečnosti, že VZP vnímá pro účely milostivého léta penále za příslušenství, tudíž náš klient má šanci splatit základní dluh a administrativní poplatek exekutorovi, a tím se zbavit svého dluhu," uvedl Kabátek. Související Odpouštění dluhů inspirovalo už i soukromé firmy. Zvažují ho banky i pojišťovací obr Poslanci vyzvali exekutory, aby podle tohoto stanoviska postupovali. "Pokud by nebylo jistiny, nemohlo by vzniknout penále," uvedl šéf klubu lidovců Marek Výborný. Dodal, že díky milostivému létu mají lidé šanci "na životní, sociální a ekonomický restart". Poslanec ANO Patrik Nacher řekl, že pokud by panovaly dál spory a nejasnosti, jsou poslanci připraveni k rychlé novele pravidel. Věří ale, že to nebude potřeba. Kabátek očekává, že milostivé léto bude mít přínos i pro pojišťovnu. "Získáme z dlužných částek více, než kdybychom zůstali u původního stavu," uvedl ředitel VZP. Podotkl, že kdyby jistinu srovnalo jen pět procent dlužníků, mohla by pojišťovna získat stovky milionů. Milostivé léto: Jakých dluhů se týká Milostivé léto se týká dluhů vůči těmto subjektům: Česká republika

územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského

obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy

obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy státní příspěvková organizace

státní fond

veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola

dobrovolný svazek obcí

regionální rada regionu soudržnosti

příspěvková organizace územního samosprávného celku = např. dopravní podniky, školy

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem

státní podnik nebo národní podnik

zdravotní pojišťovna

Český rozhlas nebo Česká televize

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby Zdroj: Asociaci občanských poraden