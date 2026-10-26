Odbory zahájily kampaň proti změně definice zaměstnání, žádají stažení návrhu

Odbory zahájily kampaň proti navrhované změně definice závislé práce neboli zaměstnání s názvem Nechci IČO! Varují před rozšířením švarcsystému. Žádají vypuštění návrhu z projednávané novely zákoníku práce a zachování současného znění. Pokud vláda jejich požadavek nezohlední, jsou připraveny k dalším krokům a tlaku.
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) to uvedla v tiskové zprávě.
Novela zákoníku práce doprovází chystaný zákon o platformové práci, do něhož se promítá unijní směrnice z roku 2023. Má zaručit minimální pracovní podmínky platformových sil a ochranu jejich osobních údajů.
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) opakovaně uvedl, že Česku volí minimalistické převzetí, aby se zaměstnavatelé nezatěžovali. Do předlohy pak přidal změnu definice zaměstnání, kterou předpis EU nevyžaduje. Podle studie Akademie věd by úprava přispěla ke švarcsystému. Podle agentury PAQ Research by umožnila 70 až 90 procent švarcsystému legalizovat. Týkalo by se to 50 až 80 tisíc lidí.
„To, jak už nyní často funguje práce na švarcsystém, by mělo být odstrašujícím příkladem, kterému se budou politici snažit zabránit. K tomu ostatně nabádala i evropská směrnice. Ministerstvo práce se ale rozhodlo udělat pravý opak: namísto ochrany platformových pracovníků připravilo zákon, který současná rizika těchto pracovníků rozšíří do celého pracovního trhu,“ uvedl předseda odborů Josef Středula.
„Budeme eskalovat tlak“
Odbory požadují vypuštění nové definice z novely a ponechání nynějšího znění, jinak hrozí dalšími kroky. „Jsme připraveni eskalovat veřejný tlak, pokud vláda naše varování nebude brát vážně,“ dodal Středula
Při švarcsystému osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dělají zaměstnaneckou práci na fakturu bez pracovní smlouvy. Mají nižší odvody, zaměstnavatel pojistné neplatí. Pracovník nemá placenou dovolenou či nemocenskou, v budoucnu mu hrozí nízký důchod.
Závislá práce se teď vykonává jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů, osobně a ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Od příštího roku by to bylo jménem zaměstnavatele, osobně a za nadřízenosti a podřízenosti, tedy když zaměstnavatel práci organizuje, kontroluje a vydává pokyny a činnost se dělá v určené pracovní době. Platit musí všechna kritéria.
Podle odborů se může třeba stanovení pracovní doby obejít, o zaměstnání se pak jednat nebude. Pokud by se z něj do podnikání přesunulo 10 tisíc lidí, stát by podle ČMKOS přišel na odvodech o 2,4 miliardy korun. U 100 tisíc lidí by to bylo 24 miliard korun. Juchelka to opakovaně označil za strašení.
Na posledním jednání sněmovního sociálního výboru řekl, že ministerstvo definici nemění, jen ji zpřesňuje podle soudních rozhodnutí.
Odbory chtějí do kampaně zapojit zaměstnance. Nabízejí jim argumenty pro vysvětlování dopadů švarcsystému, grafiku na sociální sítě i návod k debatě. Pokud by se změna zavedla, dostali by pak rady o možnostech obrany při převodu ze zaměstnání do podnikání.
„Poškozují naše demokracie,“ Macron kritizoval roli sociálních sítí v protestech
Sociální sítě poškozují demokracii, což se ukázalo na násilnostech ve Francii během současné vlny demonstrací. V pondělí to v Marseille podle agentury AFP prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten také podle Reuters řekl, že premiér Sébastien Lecornu představí přesvědčivá opatření k utišení protestů. Macron zároveň varoval před dalšími nepokoji, které mohou propuknout o víkendu.
Milion chvilek odmítá, že by zveřejnil číslo premiéra Babiše
Spolek Milion chvilek pro demokracii odmítá tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že zveřejnil jeho telefonní číslo, sdělil jeho předseda Mikuláš Minář. Odsoudil výhrůžky, které Babiš podle svých slov dostal. Zároveň Minář odmítl Babišovo tvrzení, že spolek Milion chvilek rozeštvává společnost.
Schillerová: Na debatu o změně financování veřejnoprávních médií bude ve sněmovně dost času
Na debatu o podmínkách změny financování České televize a Českého rozhlasu bude podle místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) dost času během druhého a třetího čtení návrhu zákona ve sněmovně.
KHNP vyhlásila tendr na hybridní chladicí věže pro nové bloky v Dukovanech
Korejská společnost KHNP vyhlásila tendr na hybridní chladicí věže pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Zakázka zahrnuje projektování, dodávky technologií i samotnou výstavbu věží, informovala společnost KHNP.