Odbory vyzvaly vládu, aby neprosazovala nižší odvody pro rodiče. Ohrozí to důchodový systém, varují

před 1 hodinou

Odbory v úterý vyzvali vládu, aby neprosazovala novelu se snížením sociálních odvodů rodičů dvou a více dětí. Podle návrhu by sazby mohly klesnout podle počtu potomků z nynějších 6,5 procenta na nulu. Podle místopředsedy odborové centrály Víta Samka změnu ale odmítají odbory i zaměstnavatelé. Ministerstvo práce si naopak slibuje větší porodnost. Snížení sazby má podle autorů "ocenit zásluhy" rodičů na výchově dalších plátců odvodů.

Praha - Odboráři vyzvali v úterý vládu, aby se nesnažila do voleb prosadit novelu se snížením sociálních odvodů rodičům dvou a více dětí. Pokles sazeb by podle nich ohrozil důchodový systém. Výhrady k záměru mají i zaměstnavatelé. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů řekl, že projednání zákona ve Sněmovně do podzimních voleb nepovažuje za prioritu.

Kabinet začátkem dubna novelu o sociálním zabezpečení s nižšími sociálními odvody pro rodiče více dětí schválil a poslal poslancům. Podle návrhu by sazby mohly klesnout podle počtu potomků z nynějších 6,5 procenta na nulu. Podle místopředsedy odborové centrály Víta Samka změnu odmítají odbory i zaměstnavatelé.

"Je to společný postoj obou sociálních partnerů. Snížení sazeb je opatření v dopadu totožné se zrušeným druhým důchodovým pilířem. Má zbavit placení sociálního pojistného lidi s vyšším příjmem s více dětmi. Opatření ohrozí český důchodový systém," uvedl Samek. Podle něj by změna byla "ve prospěch strany lidové", ne ve prospěch zaměstnanců.

Sobotka označil návrh na snížení sazeb za kontroverzní. "Nemyslím si, že by to měla být ve Sněmovně priorita. Máme tam věci, které pokládám za mnohem důležitější a na které čekáme řadu let," řekl premiér. Zmínil pak prosazování normy o zálohovaném výživném, zákona o sociálním bydlení či novely zákoníku práce.

Zaměstnanci nyní odvádějí na sociální pojištění 6,5 procenta ze základu příjmu. Rodičům dvou dětí by podle návrhu měly odvody klesnout na pět procent, u tří dětí na 2,5 procenta. Matky či otcové čtyř a více dětí by neposílali nic. O stejnou část by se snížily sazby osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Rodičům bez potomků či s jedním potomkem by zůstaly na 29,2 procenta. U dvou dětí by sazby klesly o 1,5 procentního bodu na 27,7 procenta, u tří dětí by činily 25,2 procenta a u čtyř a více dětí 22,7 procenta.

Od změny si ministerstvo práce slibuje větší porodnost. Snížení sazby má podle autorů "ocenit zásluhy" rodičů na výchově dalších plátců odvodů.

Nižší sazbu by měl jen jeden z rodičů. Podle ministerstva práce by je mohlo získat na 730 tisíc lidí, tedy kolem 13 procent pracovníků. Příjmy do systému, z něhož se vyplácejí důchody, by podle propočtů klesly o 3,8 miliardy korun. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek nesouhlasí s tím, že by tak stát přišel o peníze. Podotkl, že peníze zůstanou rodinám.

Ministerstvo financí návrh kritizovalo. Podle něj jsou chystané změny nesystémové, nejsou technicky domyšlené, prohloubily by schodek rozpočtu a vzrostla by administrativa.