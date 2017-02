Odbory nesouhlasí s případným rozdělením ČEZ. Bylo by to nezodpovědné, vzkazují

před 4 hodinami

Praha - Odbory nesouhlasí s případným rozdělením polostátní energetické společnosti ČEZ, o kterém minulý týden jako o jedné možnosti mluvil generální ředitel firmy Daniel Beneš. Informoval o tom předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek, který dnes večer o situaci v ČEZ jednal s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Mezi další témata jejich rozhovoru patřilo zemědělství, zdravotnictví a situace v Českých drahách.

"Nám se absolutně nelíbí, že se začaly objevovat věci kolem rozdělení ČEZu. My si myslíme, že to je nezodpovědné. ČEZ je jedna z mála firem, která vydělává a působí na evropském trhu," řekl Dufek.

Možné rozdělení největší tuzemské energetické společnosti naznačil Beneš v souvislosti s dostavbou jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Vláda a firma se nemohou shodnout na způsobu financování nových bloků. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) prosazuje, aby stavbu financoval ČEZ. To ale firma udělat nemůže, protože by riziko investice nesli i minoritní akcionáři.

Stát nyní vlastní prostřednictvím ministerstva financí zhruba 70 procent ČEZ. Dalších 20 procent drží různé právnické osoby a zbylých deset procent fyzické osoby. Pokud by část firmy, která by stavěla jaderné elektrárny, vlastnil pouze stát, mohla by bloky postavit i přes menší návratnost investice, aniž by její vedení čelilo žalobě z porušení povinností řádného hospodáře.

Začíná diskuze, jak dostavět elektrárny

Dufek se Sobotkou mluvil i o tom, v jaké fázi dostavba Temelína a Dukovan je. "Premiér nás informoval o tom, že v současnosti začínají probíhat diskuse o tom, jakým způsobem se vláda a ČEZ vypořádají s případnými dostavbami elektráren," řekl šéf ASO.

Dufek na jednání premiéra také vyzval, aby Česko důsledněji prosazovalo své priority v diskusi o budoucnosti společné zemědělské politiky Evropské unie. "Už bychom nechtěli, aby naši zemědělci dál ztráceli své pozice, například ve vepřovém nebo v cukru," řekl s tím, že zemědělci se už nyní obtížně vypořádávají s dopadem podle něj nezvládnutých přístupových jednání s EU v roce 2003.

Rozhovory mezi premiérem a odborovým předákem se týkaly i dopadů zákoníku práce na situaci ve zdravotnictví nebo situace v Českých drahách. Ohledně národního železničního dopravce se Dufek se Sobotkou shodli na tom, že bude do března vypracována nová zpráva o tom, jak si firma stojí na českém trhu a jaký na ni má dopad uvolňování trhu.

Asociace samostatných odborů ČR je druhou největší odborovou centrálou v Česku. Spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů zastupuje odbory v takzvané tripartitě, tedy Radě hospodářské a sociální dohody.

autor: ČTK