Odborové organizace působící v Liberty Ostrava vyhlašují stávkovou pohotovost

Spojené státy vyšlou do Německa dodatečných 500 vojáků, kteří posílí stávající americký kontingent 35 tisíc mužů a žen ve zbrani. Při úterní návštěvě Německa to oznámil americký ministr obrany Lloyd Austin. Zvýšení počtu vojáků označila Austinova německá kolegyně Annegret Krampová-Karrenbauerová za symbol přátelství. Administrativa bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa chtěla počet amerických vojáků v Německu snížit asi o třetinu, nový demokratický prezident Joe Biden ale stahování pozastavil.

"USA stahování vojsk z Německa neplánují," řekl Austin s tím, že počet amerických vojáků se naopak zvýší. Němečtí novináři na tiskové konferenci označili zprávu jako překvapivou, protože po Bidenově ohlášeném plánu vojáky z Německa nestahovat bude jejich počet naopak ještě navýšen. Oznámení přišlo navíc v době, kdy Rusko posiluje své vojenské kapacity u hranic s Ukrajinou.

"Je to symbol upřímného přátelství," řekla Krampová-Karrenbauerová s tím, že věří, že noví vojáci i jejich rodiny naleznou v Německu druhý domov. Austinovi poděkovala, že do země přijel i přes složitou epidemickou situaci. "I já doufám, že budu moci brzy využít pozvání do USA," dodala.