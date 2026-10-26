Odboráři i politici kritizují účast šéfa Audi na Trumpově předvolební akci

Předsedkyně vlivné závodní rady německého automobilového koncernu Volkswagen Daniela Cavallová ostře kritizovala šéfa divize Audi Gernota Döllnera za vystoupení na předvolební akci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prohlásila, že Döllner ze sebe nechal udělat loutku. Ke kritice se připojila také předsedkyně německého odborového svazu IG Metall, výhrady dali najevo i někteří politici.
Spolupředseda německé parlamentní strany Levice Luigi Pantisano dokonce Döllnera vyzval k rezignaci. Automobilka Audi se k situaci zatím nevyjádřila, uvedla agentura Reuters.
Döllner se o víkendu zúčastnil předvolebního shromáždění v americkém státě Georgia, na kterém Trump oznámil plán automobilky Audi vybudovat ve Spojených státech továrnu zhruba za čtyři miliardy dolarů (asi 87 miliard Kč).
Německá spolková vláda Döllnerovo vystoupení po Trumpově boku označila za podnikové rozhodnutí a dál tuto záležitost nekomentovala. Premiér Dolního Saska Olaf Lies nicméně uvedl, že předvolební shromáždění není vhodným místem k oznámení takovéto investice a že Döllner se stal součástí politického divadla.
Kriticky se k Döllnerově účasti na shromáždění vyjádřil také například poslanec Spolkového sněmu ze strany Zelených Anton Hofreiter, který podobně jako Pantisano vznesl výhrady i k samotnému plánu na výstavbu továrny v USA.
„Pár minut rasismu, sexismu a xenofobie“
„Několik minut plných rasismu, sexismu, xenofobie, transfobie a pohrdání demokracií – a pak na pódium vystoupí jeden z nejvyšších představitelů našeho koncernu a aktivně se zapojí do volební kampaně,“ uvedla Cavallová v interním rozhovoru, k jehož obsahu získala DPA přístup. Dodala, že každý, kdo Döllnera na shromáždění viděl, se musel hanbou propadat do země.
„Způsob, jakým Gernot Döllner prezentoval sebe i Audi v USA, je velmi ostudný, politicky nepřijatelný a nehodný této firmy,“ uvedla Bennerová, která je rovněž místopředsedkyní dozorčí rady koncernu Volkswagen.
Upozornila, že o osudu investice v USA musí ve finále rozhodnout právě tento nejvyšší kontrolní orgán. Prohlásila také, že Döllnerovo vystoupení po Trumpově boku bylo porušením interních pravidel automobilky Audi ohledně kontaktů s politiky v předvolebním období. V USA se příští týden konají volby do Kongresu.
Nová továrna podle Audi vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. Výstavba závodu by měla začít v příštím roce.
Audi jako Trumpův úspěch
Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla v USA k růstu cen automobilů a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Nová investice v USA přichází v době, kdy koncern plánuje rozsáhlá úsporná opatření v Evropě.
„Na pohled to nevypadá nejlépe. V USA se vytvářejí pracovní místa, zatímco celosvětově Audi kapacity snižuje,“ uvedli k plánu na továrnu v USA analytici ze společnosti Metzler. „Přesto se domníváme, že rozhodnutí vyrábět v USA je správné,“ dodali.
Dozorčí rada Volkswagenu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Koncern mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Koncern Volkswagen zaměstnával na konci loňského roku zhruba 663 tisíc lidí.
Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Požadavek, který se podle odborů týká i dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odboráři odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
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