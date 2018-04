Odboráři ArcelorMittalu požadují po novém investorovi záruku 10 let výroby a garanci zaměstnanosti

před 2 hodinami

AMO patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.

Ostrava - Odboráři Základní organizace OS KOVO Mittal Steel Ostrava - 3 Servis požadují, aby se v případě prodeje firmy nový majitel hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) zavázal, že minimálně deset let udrží současný objem výroby, zakázkovou naplněnost a prodej, a také aby se podnik prodával jako celek včetně dceřiných a sesterských firem.

Na požadavcích se usnesla konference delegátů této organizace, informoval předseda organizace Pavel Fichna. Ve firmě působí několik odborových organizací.

V prohlášení odboráři dále žádají, aby byl strategický partner pro AMO vybrán na základě dlouhodobých zkušeností v ocelářství, měl zajištěný trh, výrobu a investice do společnosti. Výběrové řízení by mělo být transparentní a měli by se jej účastnit odborný poradce určený vládou a zástupci odborových organizací. Odboráři také požadují účast na jednáních s novým majitelem, protože chtějí mimo jiné dohodnout garance zaměstnanosti.

AMO patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal, která tento měsíc oznámila, že chce koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. ArcelorMittal se snaží rozptýlit obavy Evropské komise, že převzetí Ilvy naruší hospodářskou soutěž a povede ke zvýšení cen. Navrhl proto, že jako kompenzaci prodá své hutě v Ostravě a některé další aktivity v Itálii, Rumunsku, Makedonii, Lucembursku a Belgii.

ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun. Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003.