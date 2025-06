Nováčky lákají alternativní investice. Mohou vydělat ranec, často ale ignorují rizika

Investování prochází v posledních letech tichou, avšak zásadní změnou. To, co bývalo výsadou profesionálů a velkých hráčů, se dnes otevírá stále širšímu okruhu lidí. Cíl je jednoduchý: najít vyšší zhodnocení než na spořicích účtech či termínovaných vkladech a sám si řídit své finance. Tento trend odstartoval už před časem nástup digitálních investičních platforem.

Nováčky láká k investicím nejen snadná dostupnost, ale také rostoucí finanční gramotnost. "Více než dvě třetiny nově příchozích klientů jsou lidé, kteří s investováním teprve začínají," potvrzuje ředitel české pobočky XTB Vladimír Holovka. A nejde jen o Česko. Zatímco v roce 1989 vlastnila akcie třetina amerických domácností, v současné době je to téměř 60 procent.

Masové investování však s sebou nese i stinné stránky. Čím více lidí vstupuje na trh, tím zřetelnější jsou i rizika. Mnozí nováčci sázejí peníze na produkty, kterým ne zcela rozumí. Pouštějí se do toho bez dostatečné znalosti pravidel hry nebo podceňují likviditu svých investic. Neumějí pracovat s investičním horizontem. Neuvědomují si, že na peníze si někdy sáhnou až za několik let.

Prudký rozmach investičních platforem navíc zvyšuje riziko spekulativních bublin. Ačkoliv se i dnes na trzích objevují iluze o rychlém zbohatnutí, mají nyní lidé podle správců investičních platforem realističtější představy. Řada z nich neinvestuje jen proto, že buď nevědí, do čeho a jak vložit peníze, anebo nerozumí jednotlivým investičním aplikacím a neumí je používat. "Pro demokratizaci investování je potřeba budovat u lidí důvěru. A to jak vůči samotným kapitálovým trhům, tak vůči finančním institucím," shrnuje produktový ředitel platformy Portu Martin Luňáček.

Rychlý nástup pasivních fondů

Jedním z klíčových trendů současnosti je frakční investování, které umožňuje nakupovat zlomky akcií či jiných aktiv. I drobným investorům jsou díky tomu k dispozici i drahé tituly. Například Apple vyjde v přepočtu na 4,4 tisíce korun, Microsoft na více než dvojnásobek. Investoři tedy snadněji rozloží pořízení akcie do více nákupů nebo si po menších částkách pořídí více společností, což pomáhá snižovat investiční riziko.

Investoři tedy mohou vynaložit přesně tolik peněz, kolik chtějí, a nemusí se omezovat na nákup celých akcií. Frakční obchodování navíc umožňuje využití i menších částek dividend k automatickému nákupu dalších podílů akcií. Možnost nakupovat frakční akcie však nenabízejí všechny investiční platformy. Je to častější spíše u zahraničních brokerů, jako jsou XTB, eToro, Trading 212 nebo Interactive Brokers. Od loňského podzimu je to možné také například v mobilní aplikaci George České spořitelny.

S rozšířením možností investic pro retailové investory jsou spojeny také burzovně obchodované fondy ETF. Při srovnání s podílovými fondy jde o nízkonákladové produkty, které svým složením většinou kopírují širší indexy. Díky zastoupení různorodých sektorů nabízejí dostatečnou míru rozložení rizik. Luňáček z Portu říká, že lidé nejčastěji volí široce diverzifikované ETF zaměřené na nejznámější celotržní akciové a dluhopisové indexy. "Těch, kteří investují do jednotlivých sektorů nebo geografických oblastí, je menšina," dodává.

Nových ETF rychlým tempem přibývá. Globálně existuje již 14 tisíc různých ETF a souvisejících produktů (viz box dole na stránce) s celkovými aktivy přes 15 bilionů dolarů, tedy v přepočtu 330 bilionů korun. Suma odpovídá 40násobku českého HDP a je už vyšší než objem prostředků v aktivně spravovaných fondech. Mezi největší hráče patří iShares od BlackRocku, Amundi ETF, Xtrackers, Vanguard či Invesco. Lze je koupit přes brokera, případně přes platformy, jako je zmiňované Portu či Direct Fondee.

ETF způsobily rozmach pasivního investování, tedy strategie, kdy se investor nesnaží trh porazit, ale kopíruje jeho výkon. Aktivní správci, tedy například podílové fondy, se naopak snaží výběrem konkrétních akcií dosáhnout vyššího výnosu. Ve většině případů se to však nedaří. Podle reportu SPIVA od finančně‑analytické společnosti S&P Global platí, že s rostoucí délkou období se tato pravděpodobnost snižuje. Zatímco za jeden rok dopadlo 65 procent všech fondů zaměřených na velké společnosti hůře než index S&P 500, v 15letém horizontu to bylo už 90 procent fondů. Obecně se daří spíše manažerům fondů zaměřených na menší firmy nebo specifická odvětví.

Z toho plyne, že pro běžného investora může dávat smysl strategie kombinovat. Stabilnější pasivní složku, například ETF na globální akcie či dluhopisy, doplnit aktiv­ní částí s výběrem konkrétních akcií, sektorových fondů či alternativních investic.

Pozor na rizika

Stále dostupnější jsou i investice do nemovitostí. Typickým příkladem je realitní crowdfunding, kdy se větší množství drobných investorů skládá na financování konkrétního projektu. Získají díky tomu podíl na výnosech, ať už ve formě nájemného nebo zisku z prodeje nemovitosti. "Samotní developeři získají rychlý a flexibilní zdroj financování, často jako alternativu k bankovnímu úvěru," říká Alan Pock, spoluzakladatel a šéf jedné z platforem Investown.

Tato platforma má nyní přes 120 tisíc registrovaných investorů a potenciál crowdfundingu je podle Pocka vysoký. Mimo jiné i díky nízké vstupní bariéře, třeba u Investownu lze začít investovat od pětistovky. "Otevřené projekty u nás nezůstanou moc dlouho. Poslední projekt na platformě vydržel 13 minut," popisuje zájem investorů Pock. Podobných platforem je více, například Upvest, Fingood či Crowdberry. Některé z nich se zaměřují i na investice do jiných než realitních projektů.

Některé platformy se nicméně potýkají s rostoucím podílem nesplácených úvěrů, které na realitní projekty poskytly. Například server e15 upozornil na společnost Investcrown, která řeší špatné půjčky za stamiliony. Platformy totiž často stojí na jednom dlužníkovi, který přes ně financuje své projekty. Pokud takový hráč přestane splácet, ohrožuje to celou platformu. Proto by měl každý investor k těmto příležitostem přistupovat s maximální opatrností.

Nových investičních příležitostí však bude dále přibývat. Je to celosvětový trend. Ve svém letošním výročním dopise investorům o tom rozsáhle píše i Larry Fink, šéf největšího správce aktiv na světě BlackRock. "Je potřeba se zaměřit na dva hlavní cíle: pomoci stávajícím investorům získat přístup k částem trhu, k nimž měli dříve přístup omezený, a umožnit více lidem, aby se vůbec stali investory," shrnuje Fink.

Alternativy na důchod

V Evropě mohou tuto roli díky nové legislativě zčásti sehrát i Evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF), první z nich od BNP Paribas Asset Management je nyní už dostupný i v korunách. Podobně jako fondy kvalifikovaných investorů nabízejí investice do infrastruktury, nemovitostí, soukromých firem nebo nebankovního dluhu pro firmy. Jsou ale pro investory dostupnější a diverzifikovanější, fondy v novém formátu se budou zaměřovat na korporátní aktiva napříč Evropou.

Jan Maňák z firmy BNP Paribas Asset Management říká, že nový ELTIF je navržen tak, aby podpořil financování evropských firem a posílil konkurenceschopnost kontinentu. "Jak upozornil ve své zprávě Mario Draghi, evropští investoři dnes výrazně alokují kapitál do USA, čímž nepřímo financují americkou ekonomiku, zatímco Evropa zaostává v inovacích i produktivitě. Nedávné oslabení amerických aktiv ukázalo rizika tohoto přístupu," říká Maňák. Nové fondy mají pomoci obrátit tok kapitálu zpět do Evropy.

Od letoška jsou dostupné také alternativní penzijní fondy. Jako první na trhu ho pod názvem Future spustili v Generali penzijní společnosti. "Díky mimořádnému přílivu vkladů mohli správci fondu prakticky okamžitě začít naplňovat schválenou investiční strategii, která kromě akcií, jež tvoří 45 procent portfolia, zahrnuje i alternativní aktiva, jako jsou private equity, nemovitosti, komodity nebo kryptoměny," říká šéfka penzijní společnosti Jana Zelinková. Aktuálně jsou ve fondu takřka dvě tisícovky klientů a okolo 135 milionů korun aktiv ve správě.

Česká spořitelna zase spustila Fond pro budoucnost, který má přes 2,5 tisíce klientů a objem majetku přesáhl 50 milionů korun. Vzhledem k tomu, že tyto fondy mohou využívat i alternativní investice, mají vyšší dlouhodobý potenciál zhodnocení úspor. Cílovou skupinou jsou mladí lidé s dlouhým investičním horizontem. "Profil nových klientů v penzijních fondech se postupně mění, jsou to obecně mladší a zkušenější investoři. Výrazně proto roste podíl investic v dynamičtějších fondech s akciovou složkou, které přinášejí klientům v dlouhodobém horizontu vyšší zhodnocení," říká Jakub Krkoška z České spořitelny - penzijní společnosti.

Na horizontu už ale podle Finka z BlackRocku čeká další revoluce: tokenizace finančních aktiv. Jde o převedení reálných aktiv - akcií, dluhopisů, nemovitostí - na digitální tokeny obchodovatelné online. Tyto tokeny potvrzují vlastnictví konkrétního aktiva a fungují jako digitální listiny uložené na blockchainu, což umožňuje okamžité obchodování bez zdlouhavé administrativy. "Pokud by se tokenizovala všechna aktiva a fondy, zásadně by to změnilo investování: trhy by mohly fungovat nonstop, transakce by se vypořádaly během sekund a kapitál dnes blokovaný zpožděními by mohl rychleji proudit zpět do ekonomiky," tvrdí Fink.

Podle Holovky z XTB bude dalším trendem větší pronikání umělé inteligence do všech fází investičního procesu. "AI má potenciál zpřístupnit sofistikované analýzy a nástroje širšímu publiku a personalizovat investiční rozhodování na míru jednotlivým uživatelům," říká.

Během nedávných tržních korekcí podle globálních statistik právě drobní investoři nakupovali aktivněji. Ti institucionální spíše vyčkávali. "To naznačuje rostoucí sílu a vliv retailové investorské komunity," říká Holovka.

Spolu se zvyšováním dostupnosti investic ale přichází i větší odpovědnost. Masový nástup investování není jen o nových platformách a produktech, ale i o tom, jak dobře budou investoři připraveni čelit jeho nástrahám. Kdo najde rovnováhu mezi odvahou a opatrností, bude z toho těžit nejvíc.