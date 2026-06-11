Od neděle pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu, platit bude do prosince

V neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah (ČD) ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Dopravce to oznámil ve čtvrtek s tím, že vlaky ČD budou na Vysočině jezdit beze změny.
Změny mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i Správy železnic. V některých regionech úpravy souvisí s koncem školního roku.
Jízdní řád se před letními prázdninami mění každoročně a ve většině případů jsou to několikaminutové úpravy odjezdů vlaků. To se týká například ranního spoje z Havlíčkova Brodu do Pardubic při výjezdu z Chrudimi nebo třeba vlaku z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové.
ČD obnoví na letní sezonu víkendový provoz linky z Vraňan do Lužce nad Vltavou, vlaky pojedou od 27. července do 4. října. Dopravce také přidá další spoje například mezi Českou Lípou a Doksy.
V Olomouckém kraji se kvůli modernizaci tratě změní organizace dopravy na trase mezi Šumperkem přes Uničov, Přerov a Nezamyslice do Vyškova na Moravě. Přímé spoje budou rozděleny na dvě samostatné linky a cestující budou muset v Přerově přestupovat.
Některé vlaky budou prodlouženy, například dva páry odpoledních vlaků mezi Chocní a Náchodem, které v neděli pojedou do Hronova. Poslední vlak mezi Starkočí a Broumovem naopak skončí v Meziměstí, odkud pojede denně nový vlak. Od 20. června vybrané víkendové spěšné vlaky Gorol z Ostravy-Svinov do Mostů u Jablunkova ČD prodlouží do Čadce.
Změny se dotknou také školních spojů v několika regionech. Kvůli zkrácení školního roku nevyjedou některé vlaky už 29. a 30. června a také posilové páteční a nedělní vlaky ve dnech 26. a 28. června.
V Jihočeském kraji budou k vidění od konce června do 9. srpna i parní lokomotivy při nostalgických jízdách, a to na Jindřichohradecku, Třeboňsku, na Šumavě a Blatensku.
Provoz na železnici také ovlivní konání různých akcí, ve Zlínském kraji Barum Rally, festival Masters of Rock nebo Vizovické Trnkobraní, v Jihočeském kraji závod Devils Extreme Race nebo v Moravskoslezském kraji festivaly FM City Fest a Štěrkovna.
Od července bude rozšířena Pražská integrovaná doprava na Táborsko. Nově vznikající jihočeský systém IDESKA bude nově platit také ve Středočeském a Plzeňském kraji. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat dopravu.
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