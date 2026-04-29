Ekonomika

Od května pojedou denně dva vlaky z Prahy do Hamburku, jeden až do Kodaně. Čeká je ale objížďka

ČTK

Od 1. května začnou jezdit dva páry vlaků Českých drah (ČD) z Prahy do Hamburku, jeden z nich bude pokračovat až do Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě mezi Berlínem a Hamburkem budou jezdit odklonem přes Stendal, Uelzen a Lüneburg, kde budou vlaky také zastavovat. ČD to oznámily ve středu.

Cesta z Prahy do Hamburku nyní potrvá kvůli pokračující rekonstrukci tratě mezi Berlínem a Hamburkem necelých sedm hodin, tedy zhruba o hodinu déle než obvykle. Na spoje budou nasazené vlaky ComfortJet (na snímku).
Cesta z Prahy do Hamburku nyní potrvá kvůli pokračující rekonstrukci tratě mezi Berlínem a Hamburkem necelých sedm hodin, tedy zhruba o hodinu déle než obvykle. Na spoje budou nasazené vlaky ComfortJet (na snímku).
Odklonová trasa je delší a pomalejší, na spoji z a do Kodaně budou vlaky více než hodinu ve stanici Hamburk-Altona. Vlaky budou podle jízdních řádů Idos vyjíždět z pražského hlavního nádraží v 06:31 a 16:31, první z nich pojede až do Kodaně, kam dorazí zhruba po 13 hodinách jízdy. Cesta z Prahy do Hamburku potrvá necelých sedm hodin. Na spoje budou nasazené vlaky ComfortJet.

„S ohledem na další plánované výluky mezi Prahou a Berlínem (v údolí Labe) a mezi Hamburkem a Kodaní doporučujeme při plánování cesty ověřit přesné údaje o jízdě vlaků pro konkrétní den,“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Související

Za běžného provozu potrvá cesta kratší dobu, z Prahy potrvá cesta do Hamburku necelých šest hodin a do Kodaně necelých 12 hodin. Běžný provoz má být obnoven 14. června, kdy budou mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem jezdit vlaky Railjet v plánovaném dvouhodinovém intervalu a mezi Prahou a Kodaní pojedou zpáteční spoje třikrát denně.

Za jízdenku do Berlína cestující zaplatí od 425 korun, do Hamburku od 650 korun a do Kodaně od 1500 korun.

Nové vlaky ComfortJet společnosti České dráhy
Nové vlaky ComfortJet společnosti České dráhy
Mohlo by vás zajímat
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.

Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake

Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.

