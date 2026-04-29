Od května pojedou denně dva vlaky z Prahy do Hamburku, jeden až do Kodaně. Čeká je ale objížďka

Od 1. května začnou jezdit dva páry vlaků Českých drah (ČD) z Prahy do Hamburku, jeden z nich bude pokračovat až do Kodaně. Kvůli nadále pokračující rekonstrukci tratě mezi Berlínem a Hamburkem budou jezdit odklonem přes Stendal, Uelzen a Lüneburg, kde budou vlaky také zastavovat. ČD to oznámily ve středu.
Odklonová trasa je delší a pomalejší, na spoji z a do Kodaně budou vlaky více než hodinu ve stanici Hamburk-Altona. Vlaky budou podle jízdních řádů Idos vyjíždět z pražského hlavního nádraží v 06:31 a 16:31, první z nich pojede až do Kodaně, kam dorazí zhruba po 13 hodinách jízdy. Cesta z Prahy do Hamburku potrvá necelých sedm hodin. Na spoje budou nasazené vlaky ComfortJet.
„S ohledem na další plánované výluky mezi Prahou a Berlínem (v údolí Labe) a mezi Hamburkem a Kodaní doporučujeme při plánování cesty ověřit přesné údaje o jízdě vlaků pro konkrétní den,“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Za běžného provozu potrvá cesta kratší dobu, z Prahy potrvá cesta do Hamburku necelých šest hodin a do Kodaně necelých 12 hodin. Běžný provoz má být obnoven 14. června, kdy budou mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem jezdit vlaky Railjet v plánovaném dvouhodinovém intervalu a mezi Prahou a Kodaní pojedou zpáteční spoje třikrát denně.
Za jízdenku do Berlína cestující zaplatí od 425 korun, do Hamburku od 650 korun a do Kodaně od 1500 korun.
V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.
Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.
Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním Polsku. V březnu tyto obavy dosáhly 54 procent.