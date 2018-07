"Obtížné rozhodnutí". Ivanka Trumpová končí s módním byznysem a propouští všechny zaměstnance

Rozhodnutí Ivanky Trumpové podle její mluvčí nesouvisí s úspěšností značky, dcera Donalda Trumpa se chce soustředit na aktivity ve Washingtonu.

Washington - Ivanka Trumpová končí s módním byznysem a propouští všechny zaměstnance, oznámil v úterý americký tisk. Dcera Donalda Trumpa se tak rozhodla vzhledem k tomu, že bude s konečnou platností pobývat ve Washingtonu, kde radí svému otci. S úspěšností její firmy Ivanka Trump Marks LLC prý rozhodnutí nijak nesouvisí.

Módní zboží nesoucí jméno "první dcery" USA nabízela řada předních světových řetězců včetně obchodních domů Bloomingdale's, Dillards nebo Lord&Taylor. Slibné aktivity se rozvíjely i v dalekém zahraničí, zejména v Číně nebo na Filipínách, kde podle kritiků Ivanka nespravedlivě těžila z všeobecně známého jména svého otce.

Už před rokem Ivanka Trumpová podnikání prakticky opustila, když se přesunula do Bílého domu. Z vedení své firmy odstoupila a aktiva předala do rodinného fondu, profit z podnikání ji ale zůstal.

Obchodem s módním zbožím se zabývala půldruhého roku. "Ivanka dospěla k obtížnému rozhodnutí. Aby se vůči obchodním partnerům a zaměstnancům zachovala čestně, svůj byznys skončí," uvedla v prohlášení mluvčí Trumpové. Smlouvy na prodej zboží doběhnou, nové už se sjednávat nebudou, oznámila.

"V dohledné budoucnosti se soustředím na práci tady ve Washingtonu," citovala prezidentovu dceru agentura Reuters.

List The Wall Street Journal upozornil, že Trumpová spustila svoji značku v současné podobě v roce 2014. Prodej oblečení do prezidentských voleb v roce 2016 rostl. Firma se však stala jakýmsi bleskosvodem kritiky politiky jejího otce a jedna z protitrumpovských skupin vyzvala loni kupující k bojkotu obchodů, které prodávají zboží Trumpové. Maloobchodní společnosti, jako Nordstrom a Hudson's Bay, v posledních 18 měsících přestaly prodávat zboží Ivanky Trumpové s odvoláním na slabý zájem o něj.

Značka Ivanka Trump prodává oblečení, boty, kabelky a šperky za "mírně vyšší" ceny. Růžová kabelka třeba vyjde na 200 dolarů (4400 Kč) nebo černé lodičky za 100 dolarů. Firma je v soukromém vlastnictví a nemusí tak zveřejňovat informace o zisku a prodeji.

Internetový prodej zboží značky Ivanka Trump prodávaného na stránkách firem Amazon.com, Macy's Inc., Bloomingdale's a Zappos.com za 12 měsíců do konce června klesl o 45 procent, uvedla firma Rakuten Intelligence, která získává e-mailové účtenky od 5,5 milionu klientů v USA. V roce 2016 přitom prodej firmy vzkvétal. Podle údajů firmy G-III, která má se značkou licenční dohodu, se tržby z prodeje zboží se značkou Ivanka Trump za rok do konce ledna 2017 zvýšily o 61 procent na 47,3 milionu USD.

Šestatřicetiletá Ivanka je dcerou Donalda Trumpa a jeho bývalé československé manželky Ivany. Od roku 2009 je manželkou podnikatele Jareda Kushnera, jehož prezident rovněž přizval to týmu svých poradců. Pár má tři děti.

