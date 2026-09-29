Obrovský obchod. PPF kupuje od Kaprainu několik projektů v okolí O2 areny

Společnost PPF Real Estate ze skupiny PPF Renáty Kellnerové kupuje od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka skupinu firem, které vlastní připravované realitní projekty okolo O2 areny v Praze. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom v úterý informoval na svých webových stránkách. Hodnotu transakce úřad neuvádí.
Předmětem obchodu jsou společnosti Harfa BC C, Harfa District, Českomoravská Invest, Kovářská 939, C & R Office Center One a Mototech Real.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech pronájmu nebytových prostor, především kancelářských a skladových prostor, a přípravy pozemků a projektů pro další rozvoj,“ uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Většina prodávaných firem vlastní pozemky určené pro developerské projekty v Praze 9 okolo O2 areny, kterou už PPF vlastní. Mototech Real vlastní 16 hektarů velký areál v pražských Stodůlkách.
Mohlo by vás zajímat: „Já si to nepřeji“. Šéf ODS Kupka o koalici s ANO v Praze, i jak STAN nedodržel dohodu
Sněmovna řeší vyslovení nedůvěry vládě. „Váš program byl vždycky antibabiš,“ řekl premiér
Sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat.
„Ano, jsou tu exoti.“ Otevřená zpověď Slovenky, která pracuje pro vedení AfD
„Ano, jsou tu exoti, to nepopírám. Líbí se mi však výrok Karla Schwarzenberga, že politické strany nejsou svaté, svatá je pouze církev. Beru to pragmaticky.“ Tak vysvětluje politoložka Maria Fuchs ve Střelnici Matyáše Zrna svou práci pro poslance AfD. Jako cizinka se tam necítí špatně. „Jen u nás na patře pracuje ukrajinský Žid, Španělka a Turek.“ Benešovy dekrety pro AfD podle ní nejsou téma.
Další obrovské problémy Volkswagenu. Chystá se miliardové odškodnění zákazníků
Na konci minulého týdne Volkswagen zveřejnil obří svolávací akci kvůli možným problémům s řízením. Týká se až čtyř milionů aut napříč celým koncernem. Teď ho pro změnu čeká miliardové odškodnění zákazníků za nesprávně prodávané finanční produkty.
Hvězdná show bavila Londýn. Menšík učil Alcaraze tančit, z videa se stal virál
Od dubna nezažívá Carlos Alcaraz zrovna nejzářivější období kariéry. Kvůli zranění přišel o dva grandslamy i světový trůn. Teď je ale zpátky a po US Open si pořádně vylepšil náladu na Laver Cupu v Londýně. A jestli si tam s někým padl do oka, byl to český tenista Jakub Menšík.
ŽIVĚ Ruské hybridní útoky proti zemím NATO neoslabí jejich podporu Ukrajině, prohlásil šéf NATO
Ruské hybridní útoky proti zemím NATO neoslabí jejich podporu Ukrajině. Podle agentury AFP to v úterý řekl generální tajemník aliance Mark Rutte, který zároveň vyzval k zachování klidu tváří v tvář nárůstu těchto útoků. Šéf Severoatlantické aliance také ocenil prohlášení Estonska, které obvinilo ruské tajné služby ze srpnového žhářského útoku na tamní zbrojní firmu, což Moskva popřela.