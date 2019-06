Obří sumu z Eurojackpotu si výherce zatím nevyzvedl. I tak ho už lidé prosí o peníze

Výherce, který minulý pátek získal v loterii Eurojackpot celkem 1,4 miliardy korun, si dosud svou výhru nevyzvedl. Přesto do společnosti Sazka volají denně desítky lidí, kteří muže žádají o finanční pomoc, popřípadě si obří sumu nárokují sami pro sebe. Aktuálně.cz o tom v pátek informovala Simona Fischerová z tiskového oddelění Sazky.

"Každý den do Sazky dorazí desítky telefonických a mailových žádostí od lidí, kteří se ocitli ve finanční nouzi a prosí o zprostředkování kontaktu s novým českým miliardářem. Zároveň se také několikrát ozval někdo, kdo tvrdil, že vyhraný obnos náleží jemu," potvrzuje mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Identitu nového miliardáře zná ovšem jen jediný člověk - tím je technik sázkové společnosti. A to i přesto, že výherce musel při registraci do herního účtu přes internet zadat své osobní údaje. "Jde o zásadu, která je ukotvená v herním plánu. Máme vše přísně zabezpečené, stejně jako u jakéhokoli jiného druhu sázení. Budeme postupovat tak, aby se identitu výherce dozvěděl jediný člověk od nás. A v absolutním utajení zůstane i v případě schůzky ve společnosti. Identifikuje se totiž tak, aby nešlo poznat, že jde o výherce," vysvětluje Friedmann.

Podle psychoterapeutky Alžběty Protivanské je jev, kdy by si okolí rádo přivlastnilo část výhry, velmi častou záležitostí. "Vyhrajete-li větší množství peněz, okamžitě se na vás navalí obrovský tlak příbuzných, různých pochybných finančních subjektů, spoustu lidí a spoustu přátel, a toto ustát může být ta nejtěžší věc vůbec," dodává.

"Sazka nemůže žádným způsobem nikomu doporučovat, co má s penězi dělat. Jediné, co od nás výherce dostane, jsou kontakty na finanční a psychologické poradenství," doplňuje Friedmann.

Zda čerstvý miliardář odbornou pomoc využije, je pouze na jeho rozhodnutí. Odborníci z oboru psychologie výhercům obecně doporučují o své výhře spíše mlčet. Téma výhry v řádu desítek milionů je podle nich předmětem dlouhodobého zvládání náročné psychické situace, a to zejména, pokud nebyl výherce do tohoto okamžiku nikdy konfrontovaný s tím, že by musel okolnosti kolem vyšších peněžních částek řešit.

Psycholog také zpravidla v těchto případech výherci radí nedělat žádná definitivní a zdánlivě nutná a zásadní rozhodnutí.