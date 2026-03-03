Přeskočit na obsah
Benative
3. 3. Kamil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Obnovíme debatu o ruském plynu? Norský ministr otvírá kvůli Íránu pandořinu skřínku

Zahraničí,ČTK

Negativní dopad konfliktu na Blízkém východě na dodávky energetických surovin by mohl v Evropské unii obnovit debatu ohledně zákazu dovozu zemního plynu z Ruska. Podle agentury Reuters to dnes řekl norský ministr energetiky Terje Aasland.

QatarEnergy's liquefied natural gas (LNG) production facilities, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
Na snímku zasažená katarská rafinerie na plyn. Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG).Foto: REUTERS
Reklama

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se tento týden prudce zvýšila v důsledku americko-izraelských úderů na Írán a následné vojenské odvety Íránu. Ke zdražování plynu velkou měrou přispěla zpráva, že Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem LNG z Kataru, kterým částečně nahrazuje odmítnuté dodávky plynu z Ruska.

"EU dala velmi jasně najevo, že se chce osvobodit od ruské ropy a plynu, ale události z posledních tří až čtyř dnů byly náročné," uvedl Aasland. "Vzhledem k současné geopolitické situaci se domnívám, že tato debata bude obnovena," dodal.

Související

Norsko je největším producentem plynu v Evropě, kde pokrývá zhruba 30 procent poptávky.

Členské státy EU v únoru definitivně schválily plán na postupné zavedení úplného zákazu dovozu plynu z Ruska. EU tak chce snížit svou závislost na Rusku a zároveň připravit Kreml o příjmy, které používá k financování války na Ukrajině. Ruská vojska sousední zemi napadla v únoru 2022.

Reklama
Reklama

Dovoz LNG z Ruska podle schváleného nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz plynu potrubím z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti nařízení hlasovaly Maďarsko a Slovensko, které jsou na ruském plynu i ropě dosud značně závislé.

Maďarsko začátkem února oznámilo, že toto nařízení napadlo u Soudního dvora Evropské unie. Záměr podat proti nařízení žalobu avizovalo i Slovensko. Obě země argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při oznámení žaloby uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost jeho země.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on a police station in Tehran
Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on a police station in Tehran
Aftermath of an Israeli and the U.S. strike on a police station in Tehran

ŽIVĚIzraelci intenzivně útočí na Teherán. Shodili 250 bomb na prezidentský palác

Izraelské letectvo v pondělí večer intenzivně bombardovalo prezidentský palác, sídlo Nejvyšší rady národní bezpečnosti a centrum pro výcvik armádních důstojníků v Teheránu. Server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na její prohlášení napsal, že přibližně 100 izraelských bojových letounů shodilo na klíčový komplex v centru Teheránu přes 250 bomb.

Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi

ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem

Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.

Tereza Vinklárková, česká biatlonistka
Tereza Vinklárková, česká biatlonistka
Tereza Vinklárková, česká biatlonistka

Dojemná zpověď české biatlonistky. Léta ji trápil smutek, po pohádce končí s kariérou

Český biatlon přes počáteční rozpaky a zdravotní problémy největší hvězdy Markéty Davidové nakonec odjel z olympijské Anterselvy hned s několika pozoruhodnými výsledky. Tereza Voborníková senzačně urvala bronz, mužská štafeta finišovala mezi elitou šestá, ženy braly dokonce páté místo. Snovou rozlučku přitom pod pěti kruhy zažili Michal Krčmář i Tereza Vinklárková.

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel

ŽIVĚSněmovnu navštíví prezident Pavel, poprvé v nynějším volebním období

Ve sněmovně v úterý poprvé v nynějším volebním období vystoupí prezident Petr Pavel. Vládní tábor pak chce projednat senátní ústavní novelu o pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Na programu jsou i další předlohy v prvním čtení. Patří k nim návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na uzákonění významného Dne české vlajky.

Reklama
Suzanne Vega
Suzanne Vega
Suzanne Vega

Zazní Luka i Tom’s Diner. Folková zpěvačka Suzanne Vega chystá letní koncert v Praze

V Praze vystoupí 15. července 2026 americká zpěvačka, písničkářka a skladatelka Suzanne Vega. Koncert v prostoru Archa+ dostal název Flying with Angels podle nejnovějšího alba, nabídne ale průřez zpěvaččinou tvorbou. Předprodej vstupenek pro veřejnost začne 6. března v 10 hodin v síti GoOut. Koncert pořádá agentura Liver Music v rámci série Prague International Bluenight.

Reklama
Reklama
Reklama