Obnovení dotací pro Agrofert bylo správné, potvrdila fondu Evropská unie

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení dotací firmám z holdingu Agrofert. SZIF to uvedl v tiskové zprávě zaslané ČTK. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise (EK) nejsou podle fondu pravdivé.
SZIF zhruba před měsícem rozhodl na základě analýz o opětovném vyplácení dotací Agrofertu, domluvil se s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a zároveň informoval o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů.
Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však EK v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.
„DG Agri dnes v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio),“ uvedl SZIF.
Evropská komise poté, co SZIF začal dotace znovu vyplácet, zaslala českým úřadům dopis, ve kterém požádala o informace o opatřeních přijatých v souvislosti se zabráněním Babišovu střetu zájmů. Dopis se týká podle informací ČTK i zemědělských dotací.
Zemědělský fond ve čtvrtek upřesnil, že dopis je pouze pracovní komunikací. Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio), které jej zaslalo, nemá podle fondu příslušné pravomoci v rámci Společné zemědělské politiky EU. „Tento dokument tedy v žádném případě není rozhodnutím Evropské komise. Evropská komise může pozastavit financování prostřednictvím formálního prováděcího rozhodnutí, což se v tomto případě nestalo,“ uvedl zemědělský fond.
Kvůli střetu zájmů premiéra Babiše podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení.
Představitelé opozičních Starostů a nezávislých (STAN), Pirátů či TOP 09 už dříve avizovali svolání mimořádné schůze. Ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) vyzývali, aby jeho úřad přestal Agrofertu vyplácet dotace, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů Babiše Evropská unie neodmítne proplácet. Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil SZIF holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun.
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