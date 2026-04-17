Ekonomika

Obnova těžby ropy a plynu po válce na Blízkém východě zabere dva roky, říká šéf IEA

ČTK

Obnovení produkce ropy a plynu na Blízkém východě na úrovně před začátkem války s Íránem potrvá zhruba dva roky. V rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung (NZZ) to uvedl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: REUTERS
„V jednotlivých zemích se to bude lišit. V Iráku to například potrvá mnohem déle než v Saúdské Arábii,“ upozornil. „Odhadujeme nicméně, že celkově návrat na předválečné úrovně zabere zhruba dva roky,“ dodal.

Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Birol uvedl, že trh v současnosti podceňuje důsledky, které by přineslo dlouhodobější uzavření Hormuzského průlivu. Upozornil, že do svých cílových destinací nyní dorazily náklady ropy a plynu, které se vydaly na cestu ještě před začátkem války, což zmírňuje nedostatek paliv, uvedla agentura Reuters.

„Ale v březnu se žádné nové tankery nenakládaly,“ upozornil šéf Mezinárodní agentury pro energi. „Pokud se Hormuzský průliv neotevře, musíme se připravit na výrazně vyšší ceny energií,“ dodal.

Čerpací stanice, Euro Oil.
Čerpací stanice, Euro Oil.
Čerpací stanice, Euro Oil.

„Kvůli covidu jsme dětem sebrali dva roky života. Řekli jsme jim, že nemohou chodit ven, nemohly normálně navazovat vztahy a poznávat svět,“ připomíná dětský psychiatr Michal Považan.
„Kvůli covidu jsme dětem sebrali dva roky života. Řekli jsme jim, že nemohou chodit ven, nemohly normálně navazovat vztahy a poznávat svět,“ připomíná dětský psychiatr Michal Považan.
„Kvůli covidu jsme dětem sebrali dva roky života. Řekli jsme jim, že nemohou chodit ven, nemohly normálně navazovat vztahy a poznávat svět," připomíná dětský psychiatr Michal Považan.

Nenechte je „ležet na chodníku“. Dítěti s depresí musí pomoct hlavně rodiče, říká expert

Propadají úzkostem a pocitům, že jsou k ničemu. Svoje problémy pak „léčí“ psychofarmaky, která často získají jen tak od kamarádů. Nebo se začnou sebepoškozovat. O mladé generaci se proto hovoří jako o křehkých „sněhových vločkách“, které se snadno sesypou. Jenomže podle dětského psychiatra Michala Považana to mají dnešní dospívající opravdu těžké.

