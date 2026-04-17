Obnova těžby ropy a plynu po válce na Blízkém východě zabere dva roky, říká šéf IEA

Obnovení produkce ropy a plynu na Blízkém východě na úrovně před začátkem války s Íránem potrvá zhruba dva roky. V rozhovoru se švýcarským listem Neue Zürcher Zeitung (NZZ) to uvedl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol.
„V jednotlivých zemích se to bude lišit. V Iráku to například potrvá mnohem déle než v Saúdské Arábii,“ upozornil. „Odhadujeme nicméně, že celkově návrat na předválečné úrovně zabere zhruba dva roky,“ dodal.
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
Birol uvedl, že trh v současnosti podceňuje důsledky, které by přineslo dlouhodobější uzavření Hormuzského průlivu. Upozornil, že do svých cílových destinací nyní dorazily náklady ropy a plynu, které se vydaly na cestu ještě před začátkem války, což zmírňuje nedostatek paliv, uvedla agentura Reuters.
„Ale v březnu se žádné nové tankery nenakládaly,“ upozornil šéf Mezinárodní agentury pro energi. „Pokud se Hormuzský průliv neotevře, musíme se připravit na výrazně vyšší ceny energií,“ dodal.
Mezinárodní měnový fond (MMF) se staví skepticky k dočasným opatřením ke zmírnění cen energií, jako jsou cenové stropy či snižování daní u pohonných hmot. Takováto vládní opatření jsou podle něj nerozumná a nadměrně podporují bohaté domácnosti s vysokou spotřebou. S odvoláním na briefing Mezinárodního měnového fondu k situaci v Evropě to v pátek uvedla agentura DPA.
Evropa má prostředky k odminování Hormuzu, řeší bezpečnost plavby
Evropské země jako Belgie, Nizozemsko a Francie mají prostředky k odminování, kterými by mohly pomoci zajistit plavbu Hormuzským průlivem, řekla v pátek podle agentury Reuters stanici TF1 francouzská ministryně obrany Catherine Vautrinová.
