Obchodní centrum Futurum v Hradci Králové mění majitele, kupuje ho miliardář Vítek

před 5 hodinami

Futurum je otevřeno od roku 2000 a je v něm více než sto obchodů. Transakci už začal posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Brno - Skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka kupuje obchodní centrum Futurum v Hradci Králové. Futurum je otevřeno od roku 2000 a je v něm více než sto obchodů.

Transakci už začal posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, vyplývá to z webu úřadu. Rozhodnutí by měl úřad vydat zhruba do měsíce.

CPI má podle antimonopolního úřadu získat možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad společností MB Futurum HK, kterou dosud vlastní lucemburská MBERP II 16 S.à r.l.

"K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor. Konkrétně prodejních ploch v nákupních centrech," uvedl antimonopolní úřad ve svém oznámení.

ÚOHS posuzoval jednu velkou akvizici CPI už loni, kdy schválil českou část velké transakce. Skupina koupila 11 velkých obchodních center v Česku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Český úřad posuzoval prodej Centra Olympia Plzeň, obchodního centra Nisa v Liberci a společnosti PFCE Prague investments. Vedl pouze zjednodušené řízení.

CPI patří k největším realitním investorům v Česku a je jedním z největších tuzemských majitelů maloobchodních ploch. Společnosti patří například pražské Quadrio a Galerie Fénix, IGY České Budějovice, jihlavský City Park nebo Futurum v Kolíně. Loni získala například centra Bondy v Mladé Boleslavi nebo Géčko v Českých Budějovicích.

Radovan Vítek vlastní v CPI Property Group zhruba 95procentní podíl. Vítek investuje v realitách více než 20 let prostřednictvím české společnosti Czech Property Investment pod značkou CPI Group. Předloni koupil lucemburskou realitní společnost Orco Property Group.

Skupina CPI Property Group v loňském roce vydělala 16,9 miliardy korun. Čistý zisk firmy se tak meziročně zvýšil přibližně o 40 procent. Provozní zisk společnosti loni dosáhl 25,5 miliardy korun.