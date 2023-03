Hysterie opadla, obava trvá. Češi zvládají ceny energií lépe, než čekali, říká výzkum

Zhruba desetina českých domácností musela kvůli vysokým cenám energií výrazně omezit základní výdaje na jídlo, zdravotní péči či oblečení. Dalších 46 procent lidí zrušilo některé volnočasové aktivity nebo začali opatrněji hospodařit s rodinným rozpočtem. Přesto Češi zatím zvládají krizi lépe, než ještě loni očekávali, tvrdí velký průzkum agentury Ipsos mezi víc než pěti tisíci respondenty.

"Budeme muset výrazně omezit výdaje na jídlo, zdravotní péči, oblečení," obávalo se loni v červnovém průzkumu 25 procent domácností. Ve skutečnosti se omezení výdajů dotklo devíti procent rodin.

Stejně tak výrazně ubylo lidí, kteří byli loni přesvědčeni, že vysoké ceny energií vůbec nebudou schopni platit a že si budou muset půjčit nebo požádat stát o pomoc. Původně mělo tento černý scénář připraveno 13 procent oslovených, nakonec ho realizovala dvě procenta. Vyšší ceny energií tak výrazně zasáhly do rodinného rozpočtu zhruba desetině českých domácností. Původně ale letní výzkum společnosti Ipsos předpokládal velké problémy u 38 procent respondentů.

Nižší je oproti očekáváním i omezení výdajů na volnočasové aktivity, jako jsou například dovolená nebo návštěva kulturních akcí či restaurací. Toho se obávalo loni 55 procent lidí. Nakonec se dotklo 46 procent domácností. Výrazně proti loňským predikcím přibylo lidí, kteří své výdaje nijak neomezili, z loňských osmi procent na 44 procent.

"V oblasti cen energií zvládají domácnosti situaci lépe, než samy v červnu 2022 očekávaly. Obavy trvají, stejně jako trvá krize, ale hysterie už opadla," říká analytik Ipsos Michal Straka, který vedl jak loňské, tak letošní šetření.

Podle něj je za lepšími výsledky nejenom zastropování cen energií vládou, ale především nebývalé šetření domácností. "Něco takového nepamatujeme," uvedl Straka, podle něhož k úsporným opatřením sáhlo 55 procent Čechů a dalších 17 je ještě plánuje.

Sprcha místo vany a radiátory bez oblečení

Spotřeba elektřiny v domácnostech loni klesla o devět procent, spotřeba plynu dokonce o 20 procent. A trend pokračoval i v lednu, kdy spotřeba plynu podle údajů společnosti ČEZ klesla o 21 procent.

Mezi nejčastější způsoby okamžitého šetření, ke kterým domácnosti přistoupily, bylo sprchování místo koupání se ve vaně a montáž LED osvětlení. Lidé také přestali zakrývat radiátory, snížili teplotu v domácnosti nebo realizovali některé stavební úpravy.

"V polovině loňského roku, kdy byla situace v důsledku války na Ukrajině a začínající energetické krize velmi nejistá, panovaly poměrně vysoké obavy domácností ze zvládnutí situace. Dnes vidíme, že přijatá opatření vedla ke stabilizaci situace," říká k výsledkům průzkumu Straka.

Připomíná ale, že stále je zde segment zejména nízkopříjmových domácností, na který měla situace výrazný dopad a jejichž očekávání do budoucna jsou ve srovnání se zbytkem populace více negativní. Jde o domácnosti, kde je čistý měsíční příjem dvou dospělých kolem 30 tisíc korun.

"Do budoucna se výrazného dopadu vyšších cen energií obává 18 procent domácností, mezi nízkopříjmovými je to ale 35 procent respondentů," dodává analytik.

Šetřit energiemi chtějí podle průzkumu lidé dál. V příštích třech měsících očekává rostoucí výdaje na domácnost 59 procent Čechů, což je o šest procentních bodů méně než v září 2022 a nejméně od listopadu 2021. Obavy domácností z dalšího růstu nákladů na bydlení sice poklesly, ale stejně zůstávají.

Téměř polovina domácností by proto uvítala informace, jak na plynu a elektřině efektivně ušetřit. Tyto informace by lidé nejčastěji očekávali především od dodavatele energií, a to v 59 procentech. Klienti od něj očekávají už konkrétní a detailní informace o úsporách.

"Řada zákazníků se už zorientovala v základních úsporných opatřeních, stoupá ale počet těch, kteří očekávají detailnější rady od dodavatelů. Jde jak o domácnosti, které se nyní chystají na realizaci konkrétních úspor, tak o domácnosti, které už je provádějí a chtějí se ujistit, že se vydaly správnou cestou," říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Společnost proto spustila sérii kurzů na webových stránkách www.cezakademie.cz. Poběží celý letošní rok a přihlásit se do nich může každý. Tedy i klienti jiných energetických společností. Kurzy se týkají například instalace fotovoltaik, energetické náročnosti nemovitostí nebo žádostí o podporu od ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou zdarma.

Podle ředitelky společnosti TZB-info Dagmar Kopačkové je vzdělávání v oblasti úspor energií velmi důležité.

"Jsme velmi rádi, že se podařilo ukázat na zbytečné plýtvání a že lidé začali dělat úsporná opatření. Situace ale není ideální. Jsme národ kutilů, a tak se lidé do řady opatření pustili svépomocí. V kritické době byl nedostatek technologií a montážních firem a občas vidíme, že některé kroky jsou kontraproduktivní. K řadě instalací se bude třeba vrátit," říká Kopačková, která s ČEZ na vzdělávacích kurzech spolupracuje.