O2 TV zanikne, přejde pod TV Nova. Fúzi schválila vysílací rada

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) povolila sloučení společností TV Nova a O2 TV. Uvedla to v tiskové zprávě po čvtrtečním zasedání.
Po této fúzi O2 TV definitivně zanikne, jejím právním nástupcem se stane TV Nova, která převezme všechny její aktivity i závazky. Zároveň provede změny ve své vlastnické a kapitálové struktuře, napsal server Mediaguru.
Vysílací rada už na podzim informovala o tom, že televize Nova od prosince získá 100 procent ve společnosti O2 TV, která provozuje placené sportovní kanály Oneplay Sport (dříve O2 TV Sport) a Premier Sport. O2 TV dosud patřila operátorovi O2 Czech Republic, kterého - stejně jako Novu - vlastní investiční skupina PPF.
Sloučením O2 TV a Novy vznikl největší vysílatel sportovního obsahu v Česku, který nabízí 16 programů zaměřených na sportovní přenosy a pořady - šest stanic Nova Sport, osm kanálů Oneplay Sport a dvě stanice Premier Sport.
Fúzi schválila RRTV podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání na základě žádosti podané v březnu letošního roku a jejího následného doplnění v dubnu, uvedl Mediaguru. Transakce znamená právní sloučení obou společností, přičemž veškerá práva a povinnosti přejdou na TV Nova.
Současně rada schválila také související změny v licenčních podmínkách TV Nova. Ty zahrnují zejména zvýšení základního kapitálu, úpravu společenské smlouvy a změny v seznamu společníků.
