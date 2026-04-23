Přeskočit na obsah
Benative
23. 4. Vojtěch
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

O2 TV zanikne, přejde pod TV Nova. Fúzi schválila vysílací rada

ČTK

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) povolila sloučení společností TV Nova a O2 TV. Uvedla to v tiskové zprávě po čvtrtečním zasedání.

Petr Svěcený
O2 TV (ilustrační foto).Foto: O2 TV Sport
Reklama

Po této fúzi O2 TV definitivně zanikne, jejím právním nástupcem se stane TV Nova, která převezme všechny její aktivity i závazky. Zároveň provede změny ve své vlastnické a kapitálové struktuře, napsal server Mediaguru.

Vysílací rada už na podzim informovala o tom, že televize Nova od prosince získá 100 procent ve společnosti O2 TV, která provozuje placené sportovní kanály Oneplay Sport (dříve O2 TV Sport) a Premier Sport. O2 TV dosud patřila operátorovi O2 Czech Republic, kterého - stejně jako Novu - vlastní investiční skupina PPF.

Sloučením O2 TV a Novy vznikl největší vysílatel sportovního obsahu v Česku, který nabízí 16 programů zaměřených na sportovní přenosy a pořady - šest stanic Nova Sport, osm kanálů Oneplay Sport a dvě stanice Premier Sport.

Fúzi schválila RRTV podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání na základě žádosti podané v březnu letošního roku a jejího následného doplnění v dubnu, uvedl Mediaguru. Transakce znamená právní sloučení obou společností, přičemž veškerá práva a povinnosti přejdou na TV Nova.

Reklama
Reklama

Současně rada schválila také související změny v licenčních podmínkách TV Nova. Ty zahrnují zejména zvýšení základního kapitálu, úpravu společenské smlouvy a změny v seznamu společníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
dítě, mobil,
dítě, mobil,
dítě, mobil,

Experti vyzvali vládu k zavedení plošné regulace mobilů ve školách

Asi 30 expertů a organizací vyzvalo vládu k zavedení plošné regulace chytrých telefonů ve školách. Omezení by podle nich mělo být doplněné o dlouhodobou a státem zaštítěnou osvětou pro rodiče i žáky, informovala zakladatelka sdružení Digibalanc Michaela Mlíčková Jelínková.

Reklama
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax

ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.

Reklama
Reklama
Reklama