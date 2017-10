O2 přes vyšší náklady roamingu vzrostl zisk na 4,1 miliardy korun

před 11 minutami

Operátor O2 od ledna do konce září zvýšil čistý zisk o 2,5 procenta na 4,1 miliardy korun. Konsolidované výnosy mu vzrostly meziročně o 0,6 procenta na 27,9 miliardy Kč. Výsledky negativně ovlivnila evropská regulace roamingu na začátku letní sezony, kvůli které firmě vzrostly náklady bez možnosti promítnout je do souvisejících výnosů. O2 to oznámila v tiskové zprávě. "Od června do září zákazníci O2, kteří vycestovali v rámci Evropy, provolali dvakrát více minut a spotřebovali sedmkrát více dat než loni. Kvůli tomuto nárůstu musíme strpět vyšší související náklady v celkové výši stovek milionů korun, které musíme platit zahraničním operátorům," uvedl finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil.