O2 přesune kanály Primy na vzdálenější místa v nabídce. Nejlepší pozice dostane Nova

Česko podporuje moldavské snahy o vstup do Evropské unie. Půjde o jednu z priorit českého předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině letošního roku. Na tiskové konferenci po dnešním jednání s moldavským ministrem zahraničí Nicolaem Popeskem to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Moldavsko očekává odpověď Evropské komise na svoji žádost o vstup do EU zhruba v první polovině června, řekl Popescu.

Moldavsko společně s Gruzií oficiálně požádaly o vstup do unie 3. března po ruské invazi na Ukrajinu, která o členství v EU požádala také. Popescu řekl, že jeho země odpověděla na set zhruba 2000 otázek Evropské komise asi ve stejné době, jako Ukrajina a Gruzie. Konkrétní datum, dokdy komise odpoví, země nemá, ale očekává ji v první polovině června. Zásadní v tomto ohledu bude pak jednání lídrů zemí EU v rámci Evropské rady.